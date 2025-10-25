Rimini, Parco del Mare: avanzano i lavori del parcheggio e si pianifica la nuova piazza

Il traguardo è fissato per l’estate 2026, quando il parcheggio si prevede potrà essere operativo e aperto al pubblico, mettendo a disposizione 300 posti auto

Mentre in piazza Marvelli si continua a lavorare in sotterranea per dare forma al grande parcheggio al servizio del Parco del Mare e di Marina Centro, avanza di pari passo la progettazione della nuova piazza che andrà a completare la riqualificazione e valorizzazione di un’area centrale della zona costiera riminese. Nell’ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato un ulteriore step dell’importante intervento, andando ad integrare nel quadro economico dell’opera il finanziamento di quelle lavorazioni “fuori terra” - nello specifico solaio del piano terra e pilastro esterno - che rappresenteranno la ‘piattaforma’ su cui sorgerà la nuova piazza sul mare. Le lavorazioni saranno in capo allo stesso soggetto appaltatore (Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa di Bologna) e si prevede partiranno a inizio anno, a seguito della chiusura della conferenza dei servizi, procedendo in parallelo con il completamento dell’infrastruttura interrata.

Il traguardo è fissato per l’estate 2026, quando il parcheggio si prevede potrà essere operativo e aperto al pubblico, mettendo così a disposizione oltre 300 posti auto su due livelli interrati e 200 posti per motori in superficie.

A seguire scatterà la seconda la fase del progetto, con la creazione della nuova piazza sovrastante, progettata per l’Amministrazione Comunale dallo studio Structura Engineering e che sarà oggetto di uno specifico appalto che sarà definito nei prossimi mesi. Le attività del cantiere necessario a dare forma al nuovo belvedere saranno compatibili con l’operatività del parcheggio, garantendo così la fruibilità in sicurezza del servizio da parte dei cittadini pur con l’avanzamento della riqualificazione dell’area sovrastante, destinata a diventare un nuovo spazio pubblico di connessione tra il mare e la zona a monte.

La nuova piazza si svilupperà su due livelli, in sintonia con il belvedere già realizzato in piazzale Kennedy e con quelli che saranno creati più a sud, a Bellariva e a Rivazzurra, nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione. Un progetto architettonico che, oltre ad integrare al piano terra il sistema di accessi al parcheggio, prevede collegamenti pedonali, “falling water”, gradonate che accolgono il flusso d’acqua discendente a raccordo tra i due livell. Al piano sopraelevato nascerà la vera e propria piazza, che sarà più di un belvedere: comprenderà aree verdi, spazi per attività all’aperto, zona giochi attrezzata per bambini, zone d’ombra, servizi, ampliando così le possibilità di esperienze da vivere insieme a due passi dal mare.

