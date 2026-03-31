Rimini, parte campagna abbonamenti per i parcheggi in vista dell'estate: la guida

Validità dal 25 aprile al 30 settembre 2026

È ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per i parcheggi della zona mare di Rimini, dedicata alla stagione estiva 2026. Cittadini e operatori possono richiedere l'abbonamento per i parcheggi situati nei settori Marina Centro, Lungomare e nelle Aree in Fregio, con validità dal 25 aprile al 30 settembre 2026.

Per chi è interessato ai parcheggi delle Aree in Fregio (Alexander e Aristeo) è necessario presentare la richiesta entro e non oltre il 10 aprile 2026. Le domande devono essere trasmesse all'Ufficio Abbonamenti Parcheggi entro tale data, pena l'impossibilità di accedere alla convenzione per questi spazi.

Come presentare la richiesta

La domanda di abbonamento può essere inoltrata attraverso due canali:

inviando l'apposito modulo di richiesta tramite e-mail all’ufficio abbonamenti parcheggi all'indirizzo [email protected]

presentando la pratica allo sportello dell'ufficio, in via Rosaspina 21 – II piano - previo appuntamento telefonico al numero 0541-704829.

Tutte le informazioni, le tipologie di abbonamento, le tariffe e le modalità di pagamento, sono consultabili alla pagina web dedicata ai Servizi Mobilità “Abbonamenti parcheggi”

Per il pagamento dell'abbonamento è possibile utilizzare esclusivamente il portale PagoPa all'indirizzo: https://pagopa.comune.rimini.it , selezionando il percorso: Pagamenti - Nuovo Pagamento Spontaneo - Servizi Mobilità Parcheggi.

La richiesta deve essere inviata/presentata almeno tre giorni prima (esclusi sabato e festivi) della data di decorrenza dell'abbonamento.

L'abbonamento sarà attivato con la targa del veicolo indicato nel modulo, con la possibilità di effettuare il cambio targa dalla propria area riservata sul portale Servizi Mobilità https://servizimobilita.comune.rimini.it/ar/ .

Attivazione digitale: nessun cartellino da esporre

Una delle caratteristiche del servizio è la gestione completamente digitale dell'abbonamento: una volta completata la procedura, non sarà necessario esporre alcun cartellino sul cruscotto del veicolo. L'abbonamento verrà attivato direttamente online e la conferma di avvenuto rilascio, con l'indicazione della data di inizio validità, sarà inviata all'utente tramite e-mail.

L'abbonamento è associato alla targa del veicolo indicata nel modulo di richiesta. In caso di necessità, il cambio targa può essere effettuato autonomamente accedendo alla propria area riservata sul portale Servizi Mobilità

Informazioni su tariffe e tipologie

Tutte le informazioni relative alle tipologie di abbonamento disponibili, alle tariffe e alle modalità di pagamento sono consultabili nella sezione dedicata Servizi Mobilità – Abbonamenti Parcheggi sul sito istituzionale del Comune di Rimini.