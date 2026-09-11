Rimini, parte il cantiere del nuovo gattile comunale

Lunedì la consegna dei lavori: la nuova struttura sarà pronta tra aprile e maggio 2027 con un investimento di oltre 329 mila euro

Prendono il via ufficialmente lunedì, con la consegna formale del cantiere alla ditta realizzatrice, i lavori per il nuovo gattile comunale. L’opera consentirà di dotare la città di una struttura pienamente funzionale dedicata al ricovero dei felini rinvenuti sul territorio, riprendendo un progetto che si era interrotto nel marzo 2025 a causa dell’incendio doloso che aveva distrutto il fabbricato individuato originariamente a questo scopo. Terminate nelle scorse settimane le operazioni di demolizione e rimozione dei resti del fabbricato preesistente e di bonifica dell'area, è dunque possibile partire con i lavori di costruzione del nuovo edificio, in capo ad Anthea che ne ha curato la progettazione.

Il gattile sarà composto da due strutture collegate tra loro. La più grande, di circa 65 metri quadrati, ospiterà i locali per il personale, l'area di prima accoglienza e gli spazi dedicati ai cuccioli; la seconda, di circa 40 metri quadrati, accoglierà i ricoveri ordinari, gli spazi per gli animali affetti da specifiche malattie (FIV e FELV) e l'area di isolamento. Le due strutture saranno unite da un camminamento e da un portico coperti. Una struttura moderna, accogliente e sicura, realizzata nel rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa regionale in materia di strutture di ricovero e custodia per cani e gatti.

La durata dei lavori è stimata in sette-otto mesi, con consegna del nuovo gattile alla città prevista tra aprile e maggio 2027.

Per l’Amministrazione si tratta di un investimento complessivo di oltre 329 mila euro, con risorse in parte attinte dalla donazione testamentaria della riminese Elena Bergnesi, scomparsa lo scorso anno e che ha destinato 100mila euro della propria eredità al gattile comunale. Un gesto di sostegno alla Città nell’impegno verso la cura e la protezione degli animali.