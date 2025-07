Rimini, parte il nuovo corso del Pd con Corazzi con un occhio alle prossime elezioni

La neo Segretaria: "Fra due anni saranno diversi i Comuni alle urne e vogliamo confermarci e riconquistarne”

Con l’assemblea di insediamento che ha convalidato i risultati del Congresso, lunedì sera (23 giugno) è iniziato ufficialmente il nuovo corso del Partito Democratico di Rimini. Conclusa dopo oltre sei anni l’esperienza da segretario di Filippo Sacchetti, il ruolo di guida della Segreteria Provinciale è stato affidato a Giulia Corazzi, che avrà al suo fianco nel ruolo di vice Christian D’Andrea. Sono stati inoltre nominati presidente dell’Assemblea e della Direzione Cristina Ferri e tesoriere Emanuele Zangoli.



“Oggi inizia un nuovo percorso, lo facciamo insieme con i piedi ben saldi nel presente e con lo sguardo rivolto verso il futuro” ha esordito Corazzi nel suo primo intervento. Rivolgendo innanzitutto un pensiero a tre figure molto importanti del Partito Democratico scomparse di recente quali Dilvo Polidori, Gildo Cosmi e Massimo Paganelli, per poi tracciare la linea e chiedere all’assemblea di procedere immediatamente alla composizione della nuova Direzione“per essere operativi fin da subito”.

“Le fondamenta del nostro lavoro dovranno essere una partecipazione attiva, vera e vicina alle persone rilanciando anche le Feste dell’Unità e la centralità dei Circoli, con percorsi programmatici e di formazione aperti a tutte e tutti. Per questa ragione daremo vita anche a un nuovo Circolo Tematico Trasversale in tutta la Provincia a cui tutti potranno partecipare” ha annunciato la neo segretaria, ponendo quindi l’obiettivo di “ripartire dai Comuni in cui non governiamo e da quelli più limitrofi per un vero lavoro di rete e di connessione tra i territori in previsione anche delle imminenti scadenze elettorali: fra due anni saranno diversi quelli alle urne e vogliamo confermarci e riconquistarne”.

Giulia Corazzi

Per poi evidenziare le priorità: “Il diritto alla casa, la sanità pubblica, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la cultura come strumento di coesione e crescita, un lavoro sicuro, l’educazione come fondamento della cittadinanza, la sicurezza della nostre città: questi sono temi che dobbiamo mettere al centro di un profondo e vero lavoro di rete e di condivisione su tutti i livelli provinciali per fare proposte con cui poi incidere significativamente insieme. È su questi temi, infatti, che si misura la qualità e la credibilità della nostra proposta politica”.