Rimini, parte "la trasformazione" di Piazzale Carso tra verde, sicurezza e nuova viabilità

Lunedì 7 luglio il via ai lavori per il nuovo hub urbano tra stazione e Marina Centro

Prenderanno il via lunedì 7 luglio i lavori di riqualificazione del Parco di Piazzale Carso, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Comune di Rimini e Rfi, che lavorano in sinergia per la realizzazione del prolungamento del sottopasso pedonale della stazione centrale e la creazione di una nuova uscita lato mare.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che attraversa il parco nella zona limitrofa a Viale Trieste, consentendo di tornare agevolmente verso Viale Principe Amedeo senza congestionare la viabilità in Viale Monfalcone e Marina Centro, particolarmente affollata nel periodo estivo. Lungo la nuova viabilità saranno create aree a servizio della stazione con stalli per taxi, sosta per persone a ridotta mobilità e sosta veloce.

La trasformazione più significativa riguarda Viale Monfalcone che, nella porzione che costeggia il parco, verrà convertito da strada ad area parco pubblico con pedonalizzazione e interdizione dell'accesso ai veicoli. Questo intervento amplierà il parco creando un'ampia zona pedonale sicura e recuperando l'area verde precedentemente ceduta alla viabilità.

"Gli interventi sulla sicurezza rappresentano un tema cardine del progetto", spiega l'amministrazione comunale. Sarà potenziata l'illuminazione pubblica e installato un sistema di videosorveglianza. La rimozione della siepe perimetrale consentirà di aprire il parco verso l'esterno e aumentare la visibilità, eliminando le situazioni di pericolo. Il patrimonio vegetale esistente sarà riqualificato con conservazione delle piante presenti, potature mirate e abbattimenti compensati da nuovi impianti per le alberature in categoria di pericolosità elevata. Il progetto si completerà con la sistemazione dei percorsi pedonali, l'implementazione di elementi di arredo urbano e una nuova segnaletica che modificherà gli stalli auto ampliando il percorso pedonale e riducendo gli stalli vicino al parco per eliminare la barriera-auto e dare maggiore sicurezza all’area.

I lavori, affidati all'impresa Costruzioni Ubaldi di Ubaldi Michael & C. Sas di Rimini tramite affidamento diretto, si concluderanno tra la fine di luglio e inizi di agosto, in concomitanza con il completamento del sottopasso ferroviario. Come noto l'investimento complessivo dell’opera è di 250 mila euro.

Durante il cantiere, la circolazione in Piazzale Carso sarà modificata con senso unico da via Trieste verso Viale Principe Amedeo. Nella settimana dal 14 al 18 luglio sarà chiusa al traffico via Trieste nella porzione da Piazzale Carso a Viale Monfalcone, mentre Viale Monfalcone sarà accessibile solo ai residenti nel tratto da via Trieste a Viale Cormons con doppio senso per consentire l'accesso alle abitazioni.