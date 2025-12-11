Rimini, partono i lavori al Museo della Città: chiusure parziali e tariffa ridotta per i visitatori

Al momento è stata chiusa l'ala del primo piano dedicata alla sezione medioevale e rinascimentale

Dai primi giorni di dicembre il Museo della Città di via Tonini è interessato da alcuni interventi per l’adeguamento del complesso al CPI, certificato prevenzione incendi. Un lavoro necessario e non prorogabile, che comporterà da qui all'inizio della primavera la temporanea chiusura al pubblico di alcune sale del Museo.

I lavori sono stati programmati in modo da essere scaglionati, consentendo quindi di mantenere comunque l’accesso al complesso museale visitando le sale non interessate dall’intervento e quelle che man mano, torneranno fruibili. Al momento è stata chiusa l'ala del primo piano dedicata alla sezione medioevale e rinascimentale e lo spazio al secondo piano che ospita la sezione dedicata a Gruau.

In questa fase e per tutta la durata dei lavori, i Musei comunali saranno visitabili con biglietto di ingresso a tariffa ridotto per tutti.