Rimini, per la Confcommercio il ponte del 2 giugno è da record: “Presenze eccezionali, turismo in crescita”

“Ma servono più controlli per sicurezza e decoro urbano”

“È stato un lungo weekend straordinario, caratterizzato da una presenza eccezionale di persone, da tanta voglia di divertirsi e da turisti arrivati da tutta Italia e anche dall’estero. La capacità attrattiva di Rimini e della Riviera romagnola è stata ampiamente dimostrata e questo rappresenta un ottimo viatico in vista dell’estate ormai alle porte”. Così Denis Preite, presidente di FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini, commenta il ponte del 2 giugno appena concluso, che ha visto la Riviera protagonista grazie a due eventi di richiamo internazionale organizzati a Rimini come il concerto di Vasco Rossi e la fiera RiminiWellness, capaci di attirare centinaia di migliaia di visitatori.

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito a immagini che ricordano la Rimini dei tempi migliori, quando la città era animata ogni giorno durante tutta la lunga e bella stagione estiva. Eppure ho letto anche qualche polemica. Rimini è una città a vocazione turistica e oggi ci lamentiamo del troppo turismo? I grandi eventi, soprattutto quando sono di questa qualità, hanno la capacità di attrarre grandi numeri sul territorio e allora ben vengano. Anzi, il nostro auspicio è che si riesca ad organizzarne sempre di più”. Secondo il presidente provinciale di FIPE-Confcommercio, il bilancio per gli operatori è decisamente positivo. “Per quanto riguarda bar, pub e ristoranti, gli operatori sono soddisfatti. Tutti i comparti collegati hanno beneficiato di un flusso importante di visitatori. Inoltre la città ha retto bene sotto tutti i punti di vista, compreso quello della sicurezza, fatta eccezione per alcuni episodi di microcriminalità, di cui uno ha coinvolto un nostro collega, al quale vogliamo far arrivare tutta la solidarietà e la nostra vicinanza”. Guardando già ai prossimi appuntamenti, a partire dalla Notte Rosa, Fipe Confcommercio lancia un appello alle istituzioni e agli organi di controllo. “L’esperienza di questi giorni ci porta a chiedere una maggiore attenzione sul tema della vendita di alcolici e bevande in contenitori di vetro. Abbiamo visto davvero troppe bottiglie circolare nelle aree più frequentate della città. È necessario aumentare i controlli sui minimarket delle zone turistiche che effettuano vendita per asporto in contenitori di vetro, anche ad orari non consentiti dai regolamenti in essere. Si tratta di una pratica che rappresenta una nota negativa per il decoro urbano, un potenziale rischio per la sicurezza e, allo stesso tempo, una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano le regole. In vista della Notte Rosa e dei principali eventi estivi, riteniamo importante intervenire anche con maggiore presidio fisico del territorio per garantire qualità dell’accoglienza, sicurezza e corrette condizioni di mercato”.