Rimini, per la Notte Rosa tornano i protagonisti della musica italiana con l'Rds Summer Festival

Doppio appuntamento il 19 e il 20 giugno

A Rimini torna nell'estate 2026, in occasione della Notte Rosa, la tappa dell'Rds Summer Festival. L'annuncio è arrivato questa mattina (mercoledì 15 aprile). Venerdì 19 giugno andrà in scena una serata speciale Rds Party con una grande anteprima a tema dance music, ad aprire idealmente i festeggiamenti del capodanno dell'estate riminese. Sabato 20 giugno sarà invece la volta dell'Rds Summer Festival vero e proprio, con la nuova generazione di talenti e i più importanti artisti del momento, protagonisti delle classifiche di streaming e vendite. Rimini rappresenta la seconda tappa di un tour che quest'anno toccherà quattro città italiane: si parte il 14 giugno da Genova, alla sua prima assoluta nel circuito, per arrivare poi in Riviera romagnola il 19 e 20 giugno, proseguire il 27 giugno a Monopoli e concludere il 4 luglio a Iglesias.