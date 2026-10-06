Rimini, per l'Istat il verde in città cresce: in dieci anni oltre 533.000 mq in più

Ripartita dal 1° ottobre la distribuzione gratuita promossa dalla Regione Emilia-Romagna

L'amministrazione comunale di Rimini traccia il bilancio sul verde cittadino, in base al rapporto Istat "Ambiente urbano", evidenziandone la crescita: tra il 2011 e il 2024 la superficie verde è passata da 2.778.636 a 3.312.151 metri quadrati, con un aumento di 533.515 metri quadrati, pari al 19,2%. Cresce anche la disponibilità per abitante, che nello stesso periodo sale da 19,7 a 22,1 metri quadrati. Considerando anche le aree naturali protette, nel 2024 la superficie complessiva raggiunge 4.163.927 metri quadrati. La carta d’identità del verde urbano riminese mostra una presenza prevalente di parchi urbani, che nel 2024 rappresentano il 34,0% del totale, e di aree di arredo urbano, pari al 32,5%. A queste si affiancano il verde attrezzato (6,55%), le aree sportive all’aperto (6,13%), il verde storico (5,07%) e i giardini scolastici (4,01%), oltre alle altre tipologie censite da Istat.

L'amministrazione comunale ricorda inoltre un'iniziativa della regione Emilia Romagna, “Mettiamo radici per il futuro”, che offre gratuitamente alberi e arbusti a cittadine e cittadini, scuole, associazioni ed enti pubblici da mettere a dimora in aree di proprietà o di cui si ha disponibilità. Querce, aceri, carpini, frassini, cornioli e noccioli sono alcune delle oltre 60 specie, in gran parte autoctone, previste dalla campagna. Nei vivai privati accreditati la distribuzione prosegue fino al 15 aprile 2027: le piantine possono essere prenotate e ritirate gratuitamente e devono essere messe a dimora in Emilia-Romagna, in aree di proprietà o di cui si ha disponibilità. Le specie effettivamente disponibili variano in base alle richieste e alle piante presenti nei singoli vivai. Per orientare la scelta è consultabile online “Alberi per la città”, l’Abaco regionale con le caratteristiche delle specie e le indicazioni sui contesti più adatti alla piantagione. Sul sito del progetto sono disponibili l’elenco dei vivai, le informazioni sulle specie, le modalità di partecipazione e i consigli per la messa a dimora e la cura delle piante. Per i vivai forestali pubblici regionali sono previsti calendari e procedure specifici, consultabili nelle sezioni dedicate.