Rimini, perde il controllo della moto e viene sbalzato di sella per decine di metri: è grave

L'uomo, un 55enne, è stato ricoverato in codice di massima gravita con l'elisoccorso

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina (6 ottobre), intorno alle 11.30, in via San Martino in Riparotta a Rimini, all'altezza di Rossi Ortofrutta. Un 55enne, alla guida di una moto Guzzi, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso d'accertamento, mentre viaggiava in direzione mare: è stato sbalzato di sella ed è rovinato sull'asfalto dopo un volo impressionante di qualche decine di metri. Il personale del 118 ha effettuato i primi soccorsi, riscontrando politraumi: è stato richiesto il ricovero in eliambulanza, in codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, per i rilievi del sinistro e per regolare la viabilità, una pattuglia della Polizia Locale.

