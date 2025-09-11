Rimini, pescatore mette in salvo una tartaruga in difficoltà al Rockisland

L'animale sarà operato al Centro Recupero di Tartarughe Marine di Riccione

Questa mattina (giovedì 11 settembre) una tartaruga marina è stata recuperata in evidente difficoltà da un pescatore che si trovava alla palata del porto di Rimini di fronte al Rock Island. Avendo notato l'animale che annaspava in acqua, evidentemente in difficoltà, il cittadino ha provveduto a recuperarla con l'aiuto di un retino e l'ha messa in sicurezza in attesa degli operatori della Fondazione Cetacea che sono arrivati rapidamente sul posto, recuperando l'animale e ricoverandolo presso Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione. Qui verrà sottoposto a operazione.