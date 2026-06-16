Rimini piange la scomparsa di Alessandro Piscaglia: fu medico e consigliere comunale

Il ricordo del sindaco: "Metteva tanta passione e ironia"

È scomparso all'età di 94 anni Alessandro Piscaglia, ex medico ed ex consigliere comunale a Rimini. Era ricoverato all'ospedale Ceccarini di Riccione. Fu impegnato in politica, con due mandati consecutivi, dal 1995 al 2001, prima per il Partito Popolare e poi con i Democratici.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad lo ricorda così: "Un uomo che sembrava uscito dalla macchina del tempo, per la sua irrinunciabile curiosità per il mondo e per le persone, per il suo instancabile e entusiastico moltiplicarsi, non dividersi, tra la splendida famiglia, l’impegno medico, il divertimento intellettuale, l’amore per Rimini, per la Valmarecchia e per la scrittura e, infine, la parentesi politica. Due mandati consecutivi da consigliere comunale sempre con la stessa passione e ironia che metteva in ogni cosa che faceva".

Il sindaco prosegue il suo ricordo: "Mille versanti ma una sola convinzione: la cura (di un individuo, di un partito, di una descrizione di un paesaggio) non può mai prescindere dall’aspetto dell’umanità. La scienza fa tanto, comunque moltissimo, ma senza l’empatia, senza la vicinanza, senza l’altruismo si riduce a poca caso. Lui, conosciutissimo a Rimini, era medico di famiglia nella più ampia e completa accezione della frase. Sandro Piscaglia, uomo perbene, ironico (celebri in consiglio comunale le sue ‘provocazioni erano anticipazioni di quanto accadeva nel mondo sul fronte della sostenibilità), scrittore acuto, innamorato di Rimini e di Pennabilli o Sant’Agata o i ‘posti delle fragole’ in collina, là dove sapeva raccontare in maniera meravigliosa i ‘vicoli dei baci’ o le storie dei preti di Romagna".

Altarimini.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Piscaglia e porge le proprie condoglianze alla famiglia.