Rimini - Pietracuta di coppa, curva ospiti chiusa. Cambiano i prezzi

La gara è in programma mercoledì (30 settembre)

Rimini - Pietracuta di mercoledì prossimo (30 settembre), gara valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, si disputerà senza tifosi ospiti al seguito, come comunicato dalla società rossoblù. La curva ospiti dello stadio Neri rimarrà chiusa. Il Rimini comunica quindi i prezzi: curva 8 euro, laterali 10 euro (ridotto 5). Le riduzioni saranno valide per Under 18 – Donne ed Over 65. Per le ragazze e i ragazzi fino ai 13 anni è possibile entrare mostrando il documento direttamente all'ingresso per il settore laterale, per il settore centrale ovest occorre acquistare il biglietto a prezzo ridotto.