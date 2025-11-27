Rimini, Piscina Comunale chiusa il 29 e il 30 novembre

A causa di un intervento sull'impianto di riscaldamento

La Piscina Comunale di Rimini sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l'esecuzione di un intervento urgente di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento, resosi necessario per evitare il rischio di compromissione del funzionamento delle caldaie. Per questo motivo, deve essere eseguito con tempestività.

I lavori avranno inizio nella mattinata di sabato 29 novembre 2025 e si concluderanno entro la serata di domenica 30 novembre 2025, per una durata complessiva stimata di due/tre giorni lavorativi. La programmazione nel fine settimana è stata concordata per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

La riapertura al pubblico dell'impianto sportivo è prevista per lunedì 1° dicembre 2025 alle ore 15.00, con inizio delle attività in vasca dalle ore 15.20. Nella mattinata di lunedì verranno effettuate le verifiche del corretto funzionamento dell'impianto ripristinato e il ripristino della temperatura dell'acqua in vasca e negli spogliatoi.

Gli uffici comunali hanno provveduto a informare tempestivamente tutte le associazioni sportive interessate attraverso una comunicazione ufficiale.