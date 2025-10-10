Rimini, più di un milione per sistemare le vie Covignano e Santa Aquilina

Entrambi gli interventi rientrano tra i lavori di ripristino stradale conseguenti agli eventi alluvionali di maggio 2023

Via libera dalla Giunta comunale di Rimini al progetto esecutivo per la riqualificazione di via di via Covignano e via Santa Aquilina. Entrambi gli interventi rientrano tra i lavori di ripristino stradale conseguenti agli eventi alluvionali di maggio 2023 e sono finanziati attraverso l’ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Per via Covignano, i lavori interesseranno i tratti che si estendono da via Raticosa alla Chiesa di S. Fortunato, da via Castellaccio al Belvedere Ristorante Chiacchera, e da via Monterotondo a via Montechiaro. L'intervento prevede opere stradali di consolidamento dell'intera sezione stradale per garantire la piena sicurezza della circolazione.

Nel caso di via Sant’Aquilina, l'intervento si concentrerà sul tratto dalla Consolare San Marino al civico 49. Anche in questo caso saranno realizzate opere di consolidamento della sezione stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza originarie.

Entrambi gli interventi si completeranno con il rifacimento della segnaletica orizzontale delle banchine e degli incroci con le vie limitrofe. Il finanziamento complessivo per i due interventi ammonta a 1,2 milioni di euro sostenuto attraverso contributi statali. Nello specifico, per la messa in sicurezza di via Covignano sono stati stanziati 650 mila euro, mentre per via Sant’Aquilina il contributo ammonta a 550 mila euro. Il completamento dei lavori è programmato entro la fine dell’anno, in linea con le tempistiche richieste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione.