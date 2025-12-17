Rimini, più facile arrivare da Riccione in centro: aperta la nuova corsia di svolta

Rotatoria Statale 16 e Consolare San Marino, il punto sui cantieri

Sarà aperta al traffico nelle prime ore di domani mattina (giovedì 18 dicembre) la nuova corsia di svolta a destra che completa il sistema viario della rotatoria tra la Consolare di San Marino e la Statale 16. Gli automobilisti provenienti da Riccione potranno raggiungere via della Repubblica senza transitare nella rotatoria. L'intervento, realizzato all'altezza del Centro Cristallo, rappresenta l'ultimo tassello per garantire la piena operatività dell'infrastruttura in tutte le direzioni di marcia previste dal progetto.

La novità riguarda gli automobilisti che percorrono la Statale 16 in direzione Ravenna provenienti da Riccione. Fino ad oggi, chi voleva dirigersi verso il centro città era obbligato a immettersi nella rotatoria e a uscire dal primo ramo disponibile. Da domani, invece, poco prima dell'ingresso nella rotatoria sarà possibile imboccare la nuova corsia dedicata che, costeggiando il ‘Centro Cristallo’, conduce direttamente verso l'area urbana.

Un nuovo percorso che consente di immettersi in via della Repubblica e raggiungere agevolmente l’altra rotatoria a forma di ‘infinito’, snellendo significativamente il flusso veicolare e migliorando la fluidità della circolazione. Una soluzione, inserita nel progetto iniziale, che elimina una causa di rallentamento del traffico, soprattutto nelle ore di maggiore intensità.

"Con l'apertura di questa corsia, la rotatoria tra la Consolare di San Marino e la Statale 16 raggiunge finalmente il cento per cento della sua funzionalità, rispondendo pienamente agli obiettivi di razionalizzazione della viabilità per cui era stata concepita", evidenzia l'amministrazione comunale riminese.