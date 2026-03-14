Rimini: più servizi per le persone con demenza e le loro famiglie

Nuove iniziative e centri innovativi

Il Distretto socio-sanitario di Rimini rafforza il proprio impegno a favore delle persone non autosufficienti e affette da demenza e deterioramento cognitivo e delle loro famiglie promuovendo diverse forme differenziate di supporto con l’obiettivo comune di favorire l’autonomia personale, promuovere l’inclusione sociale, contrastare l’isolamento e sostenere la permanenza delle persone nel proprio ambiente domestico. Un impegno che è il frutto di una scelta precisa e prioritaria in ambito socio-sanitario: aumentare quantità e qualità dei servizi territoriali a favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie.

Ogni anno vengono approvati progetti, prevalentemente proposti da soggetti del Terzo Settore, finanziati attraverso il F.R.N.A. – Fondo regionale per la non autosufficienza, nell’ambito del Piano di zona per la salute e il benessere sociale. Si tratta di interventi realizzati in sinergia con i Servizi sociali per anziani e disabili adulti, con l’AUSL della Romagna, con l’ASP Valloni Marecchia e con diverse associazioni del Terzo Settore.

Più risorse per i Centri dedicati alle persone con demenza

Protagonista di lunga data di questi interventi è l'ASP Valloni Marecchia, che da anni gestisce sul territorio distrettuale Centri dedicati alle persone con difficoltà di memoria e ai loro familiari: il "Caffè Alzheimer" (attivo dal 2010), i "Centri d'incontro – Meeting Center" (dal 2015) e il Centro "Il Colibrì", dedicato alle persone con demenza a esordio giovanile (avviato nel 2022). Vista l'elevata partecipazione ai Centri, l'ASP aumenterà le giornate di apertura a titolo sperimentale per il 2026.

"Il Colibrì": un modello innovativo per la demenza giovanile

Tra i progetti in campo, spicca per innovatività il Centro "Il Colibrì", primo nel distretto dedicato specificamente alle persone con demenza a esordio giovanile. Il progetto, realizzato da ASP Valloni Marecchia in collaborazione con l'Università di Bologna, l'AUSL della Romagna, il C.D.C.D., ENAIP Rimini e l'Associazione Alzheimer Rimini ODV, propone un approccio multidisciplinare con azioni diversificate e mirate, capaci di rispondere alla specificità di una malattia dal decorso spesso rapido e ingravescente, che colpisce persone ancora in età lavorativa e le loro famiglie.

Associazione Alzheimer Rimini ODV: supporto a 360 gradi

Accanto all'ASP, opera attivamente sul territorio anche l'Associazione Alzheimer Rimini ODV, che gestisce il progetto "Alzheimer", articolato in numerose azioni rivolte a persone con demenza e ai loro caregiver: esercizi di stimolazione cognitiva, attività motoria, laboratori artistici ed espressivi, consulenze psicologiche individuali a domicilio, sportelli informativi e di ascolto.