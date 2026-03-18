Rimini potenzia i controlli sulle mense scolastiche: "Valutazioni anche su appetibilità dei piatti"

I controlli si affiancheranno a quelli già previsti per legge

Un piano triennale di 47 controlli sulle mense scolastiche del Comune di Rimini da marzo 2026 a giugno 2028. Un intervento che riguarda 66 strutture tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie, per un servizio che ogni anno produce oltre 700mila pasti destinati ai bambini dai 0 ai 10 anni. "L’obiettivo non è solo verificare che tutto sia in regola, ma migliorare l’intera filiera del pasto: una catena di passaggi che va dalla preparazione al trasporto, dalla conservazione alla distribuzione. Una filiera complessa, dove la qualità finale dipende da ogni singolo passaggio", evidenzia l'amministrazione comunale, che ha affidato l'incarico di monitoraggio aggiuntivo a una struttura altamente specializzata, la Multiline Consulting, che affiancherà i controlli già previsti per legge e dai contratti di appalto, garantendo un presidio tecnico più continuo e approfondito. L’incarico comprende anche il supporto nei rapporti con Ausl, le ditte appaltatrici e i rappresentanti dei genitori.

Le verifiche quindi riguarderanno l’intero percorso del pasto: le condizioni delle cucine, la qualità degli ingredienti, le modalità di trasporto e conservazione, l’organizzazione della distribuzione e l’effettiva appetibilità dei piatti serviti ai bambini. Ogni sopralluogo si chiuderà con un report ufficiale e, se necessario, con indicazioni correttive.