Rimini premia i turisti fedeli: omaggio a una coppia di ospiti tedeschi

Un gesto riconoscente al Dr. Edward Bednarek e alla moglie Katharina

Un gesto di riconoscenza e di amicizia quello compiuto dall'Amministrazione Comunale di Rimini nei confronti di due ospiti speciali: il Dr. Edward Bednarek e la moglie Katharina, residenti a Unterschleißheim, nella città metropolitana di Monaco di Baviera.

La cerimonia si è svolta presso l'Hotel Amoha di Bellariva, dove l'Assessora Francesca Mattei ha consegnato alla coppia una pergamena ricordo a nome della città, quale segno tangibile di ringraziamento per la fedeltà dimostrata nel tempo verso Rimini e per l'opera di promozione della destinazione svolta con passione dal Dr. Bednarek all'interno della propria comunità.

Il Dr. Bednarek, infatti, non è un turista qualunque: è il Presidente dell'AWO di Unterschleißheim-Lohhof, associazione socialmente impegnata e particolarmente attiva nel territorio bavarese, nota per un ricco programma di iniziative, viaggi ed eventi con una speciale attenzione alle attività rivolte agli anziani. Grazie al suo instancabile entusiasmo, ha contribuito negli anni a portare a Rimini decine di soci e amici, diventando un vero e proprio ambasciatore informale della Riviera romagnola in Germania.

In questi giorni, il Presidente Bednarek è in soggiorno a Bellariva insieme alla moglie e a un gruppo di circa 40 associati, presenti a Rimini dal 15 al 21 maggio.

«Questo riconoscimento vuole essere un abbraccio della nostra città a chi, con affetto genuino e spirito di comunità, sceglie Rimini anno dopo anno e ne parla con entusiasmo nel proprio Paese», ha dichiarato l'Assessora Francesca Mattei nel corso della cerimonia. «Le persone che amano Rimini tanto da tornarci ogni anno sono una ricchezza per la nostra città, e il Dr. Bednarek rappresenta per noi un esempio straordinario di questo legame speciale.»

Il riconoscimento si inserisce nella tradizione dell'Amministrazione Comunale di Rimini di valorizzare i turisti più affezionati, confermando la vocazione accogliente e la capacità della città di costruire relazioni durature con i propri ospiti, al di là dei confini geografici.