Rimini premia il primo “Hotel Amico dei Rondoni”: targa all’Hotel Belvedere Spiaggia di Viserba

Preservati per anni i piccoli fori di aerazione dell’edificio utilizzati dai rondoni per la nidificazione

Ci sono storie di tutela ambientale che meritano di essere raccontate. Dopo le targhe “Casa Amica delle Rondini” e “Casa Amica dei Balestrucci”, arriva a Rimini la prima targa “Hotel Amico dei Rondoni”, un riconoscimento dedicato alle strutture ricettive che contribuiscono concretamente alla salvaguardia della biodiversità urbana. La prima a ricevere il riconoscimento sarà Rosangela Passoni, per tutti Rosy, proprietaria dell’Hotel Belvedere Spiaggia di Viserba. Da anni, infatti, preserva i piccoli fori di aerazione dell’edificio utilizzati dai rondoni per la nidificazione, contribuendo alla conservazione di una specie strettamente legata agli ambienti urbani.



L’iniziativa, definita dagli organizzatori un unicum a livello nazionale, nasce dalla collaborazione tra Lipu, Monumenti Vivi Rimini e Altissime Voci – Festival Musicale tra Terra e Cielo, manifestazione che dal 2023 promuove una riflessione sul rapporto tra uomo e natura all’interno delle città.



In occasione della prossima Giornata Mondiale dei Rondoni sono in programma due appuntamenti. Il primo si terrà venerdì 5 giugno alle ore 19 a Viserba, nei pressi della spiaggia, con la consegna ufficiale della targa all’Hotel Belvedere Spiaggia. L’obiettivo è lanciare un messaggio chiaro: la città è un ecosistema e la tutela della biodiversità deve diventare parte integrante anche dell’offerta turistica. L’iniziativa vuole inoltre sensibilizzare cittadini e operatori del settore sul valore della fauna che trova rifugio negli edifici urbani, un patrimonio spesso minacciato dagli interventi di ristrutturazione e dalle caratteristiche dell’edilizia moderna.



Domenica 7 giugno alle 18.30 si svolgerà invece la tradizionale camminata urbana “La poesia del cielo vivo sopra la città”, dedicata all’osservazione e all’ascolto dei rondoni. A guidare l’iniziativa sarà il birdwatcher Cristian Montevecchi, socio AsOer e da anni impegnato nella tutela della fauna selvatica. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al numero 389 0570107. Protagonisti di entrambi gli appuntamenti saranno i rondoni, uccelli migratori che ogni primavera tornano dall’Africa subsahariana per nidificare negli edifici delle nostre città. Oltre al loro valore naturalistico, svolgono un’importante funzione ecologica nutrendosi esclusivamente di insetti volanti, tra cui zanzare e mosche. Al centro dell’edizione 2026 del festival ci sarà anche il concetto di “One Health”, secondo cui la salute delle persone è strettamente legata a quella degli animali e dell’ambiente. In quest’ottica si inserisce anche il prossimo appuntamento in programma il 14 giugno all’ospedale Infermi di Rimini, che ospita una delle più importanti colonie di rondoni pallidi presenti sul territorio.