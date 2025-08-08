Rimini "premiata" dal Sole 24: "Primo comune balneare d'Italia con indotto di 1,5 miliardi dal turismo"

Rimini svetta al primo posto nella classifica delle destinazioni balneari secondo il report di Sociometrica

Con circa 1,5 miliardi di euro di valore aggiunto generato dal turismo, Rimini si conferma il primo comune balneare d’Italia per creazione di ricchezza, secondo l'edizione 2025 del report “La ricchezza dei comuni turistici”, realizzato da Sociometrica. Lo studio, pubblicato dal Sole 24, si basa sull’elaborazione dei dati Istat riferiti al 2024, calcolando sulla base delle presenze ufficiali (dati Istat), e la stima di quelle legate agli affitti brevi, le spese dei turisti per alloggio, trasporti, commercio, servizi culturali e tutto il resto, includendo dunque anche il "conto satellite del turismo", ovvero quelle voci dell’insieme della spesa turistica che caratterizzano il soggiorno e che vanno dal costo del pernottamento alle spese di agenzia, dai trasporti e noleggi, servizi ospitali e culturali di vario tipo, servizi legati alle attrazioni, guide.

Così, nella classifica dei 100 comuni d'Italia per ricchezza creata dal turismo, Rimini svetta al primo posto delle destinazioni balneari, con un valore percentuale rispetto al totale del valore aggiunto del turismo italiano che corrisponde circa a 1,5% della ricchezza generata, seguita dalle venete Cavallino-Treporti (con 1,4 miliardi), Bibione (San Michele al Tagliamento 1,4 miliardi) e Jesolo.

"Una fotografia che conferma l’importanza di più fattori, viene premiata l’offerta multi-gamma delle città, che include cultura, sport, musica shopping, lavoro, formazione e un interesse vivo tutto l’anno, insieme alle dinamiche economiche più generali, sostenute anche dagli investimenti pubblici. Fattori sui quali Rimini ancora una volta mantiene la leadership nel panorama del turismo balneare nazionale per quanto riguarda la capacità di alimentare direttamente e indirettamente l'economia dell'ospitalità e, di conseguenza, l’economia locale in cui gli ospiti soggiornano", commenta l'amministrazione comunale.