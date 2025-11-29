Rimini presenta il Portale unico dei dati: online le informazioni sul territorio

L'incontro di presentazione sarà martedì 3 dicembre

Una città che conosce se stessa attraverso i dati: è questo il tema dell'incontro in programma martedì 3 dicembre, alle 10:30, nella Sala della Cineteca di via Gambalunga. Sarà presentato il Portale Unico dei Dati, una piattaforma digitale innovativa che raccoglie, organizza e rende accessibili a cittadini, ricercatori e professionisti dati e statistiche sul territorio comunale. Un traguardo importante nell'ambito del progetto Digitale Facile, che in otto mesi ha già coinvolto oltre 5.000 persone e realizzato più di 100 ore di formazione collettiva.

L'incontro, inserito nel percorso di alfabetizzazione digitale promosso dall'ente, illustrerà le funzionalità del portale e le opportunità che offre per la consultazione di informazioni su demografia, ambiente, mobilità, turismo, istruzione e cultura. Durante la presentazione saranno mostrati i dataset disponibili e le modalità di consultazione, compresa la visualizzazione di mappe interattive generate a partire dai dati raccolti. Il portale rappresenta uno strumento di trasparenza e partecipazione democratica, oltre che una risorsa preziosa per la didattica, la ricerca accademica e la progettazione di politiche pubbliche basate su evidenze concrete. L'iniziativa intende stimolare una riflessione sul ruolo dei dati aperti come chiave per comprendere fenomeni sociali e territoriali, supportare decisioni consapevoli e favorire innovazione e sviluppo sostenibile del territorio.

Avviato nell'aprile 2024, il progetto Digitale Facile testimonia una partecipazione crescente della comunità: oltre 5.000 cittadini si sono rivolti ai sette sportelli distribuiti sul territorio comunale, beneficiando di servizi di facilitazione individuale, attività di gruppo e corsi tematici. Le oltre 100 ore di formazione collettiva realizzate confermano la crescente esigenza, soprattutto tra i meno esperti, di essere supportati nel rapporto con la tecnologia. Tra le richieste più frequenti raccolte dai facilitatori digitali figurano l'attivazione o il recupero delle credenziali SPID, l'attivazione della Carta d'Identità Elettronica, l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, i pagamenti digitali tramite smartphone, la compilazione dei moduli per agevolazioni e bonus (Tari, sport, centri estivi, libri di testo), le procedure di iscrizione scolastica, l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, la richiesta di esenzione ticket e il supporto di base nell'utilizzo dei dispositivi mobili.

Per partecipare ai corsi o richiedere un appuntamento individuale è necessario prenotare contattando la segreteria organizzativa ai numeri 353 4680794 oppure 800 141147. Gli sportelli sono attivi in sette sedi sul territorio: Centro Storico (Saletta, Corso d'Augusto 150), Biblioteca Gambalunga (Via Alessandro Gambalunga 27, primo piano), Biblioteca dei Musei Comunali (Via dei Cavalieri 26), Anagrafe Centrale (Via Marzabotto 25, piano terra), Miramare (Piazza Decio Raggi 2, piano terra), Viserba (Viale Giuseppe Mazzini 22) e Mercato Coperto (Via Castelfidardo 15).