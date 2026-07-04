Rimini, presentato il primo francobollo italiano dedicato all’Art Nouveau

Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su iniziativa di Andrea Speziali, sarà presentato a Rimini il 6 luglio insieme all’Art Nouveau Week 2026 e a una mostra a Bari

Per la prima volta nella storia della filatelia italiana, un francobollo ordinario dello Stato sarà dedicato all’Art Nouveau, conosciuta in Italia come stile Liberty. L’emissione, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della serie tematica “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”, porta la firma di Andrea Speziali, tra i più autorevoli studiosi del Liberty in Italia e presidente dell’associazione Italia Liberty.

La cerimonia avrà luogo lunedì 6 luglio ore 11:00 a Rimini nel giardino di Villa Embassy in viale Vespuci 33. Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata l’ottava edizione di Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty, in programma dall’8 al 14 luglio 2026 in oltre 300 città del mondo, con più di 750 appuntamenti tra visite guidate, mostre, conferenze, convegni ed esperienze tematiche.

Autore del bozzetto del francobollo e ideatore della manifestazione internazionale “Art Nouveau Week”, Speziali è da anni impegnato nella ricerca, nella tutela e nella divulgazione del patrimonio Liberty italiano attraverso pubblicazioni, mostre, conferenze e progetti culturali che hanno contribuito alla riscoperta di questo straordinario movimento artistico.

Parallelamente all’emissione filatelica, dall’8 al 14 luglio 2026 il Palazzo della Città di Bari ospiterà la mostra “Il Soffio contemporaneo del Liberty”, promossa dal Comune di Bari e organizzata da Italia Liberty. L’esposizione presenterà opere pittoriche, grafiche e scultoree dell’autore romagnolo in dialogo con originali testimonianze dell’epoca Liberty, offrendo una lettura contemporanea di un linguaggio artistico che continua a influenzare la cultura visiva internazionale.

Con il francobollo e la mostra di Bari, Andrea Speziali conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama degli studi sull’Art Nouveau, contribuendo a riportare il Liberty al centro del dibattito culturale contemporaneo.