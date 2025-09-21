Rimini: pretende sesso subito dopo il parto e minaccia di portarle via il figlio. A processo un 25enne

L'uomo minacciava e aggrediva la compagna da più di un anno

Minacce e aggressioni alla compagna da più di un anno. E' stato accusato di maltrattamenti in famiglia un 25enne milanese, per il quale al termine delle indagini il sostituto procuratore del tribunale di Rimini Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio. Programmata anche l'udienza preliminare che si terrà davanti al gup Raffaele Deflorio a fine gennaio 2026. Lo riporta Corriere Romagna.

L'uomo, difeso dall'avvocato Andrea Cappelli, nel luglio 2024, avrebbe preteso attenzioni sessuali da parte della compagna, una 27enne cesenate, che aveva appena partorito. Al suo rifiuto l'avrebbe minacciata di portarle via il bambino e di non farglielo più vedere.



Dopo questo evento, le minacce non sono finite. L'uomo avrebbe continuato ad aggredirla e minacciarla ogni volta che lei rifiutava di assecondare le sue richieste sessuali. Le aggressioni sarebbero poi diventate fisiche. Pugni e schiaffi, danneggiamenti a porte e minacce di morte, rivolte sia a lei che al bambino, e di portarle via il figlio se lei avesse deciso di lasciarlo. Inoltre, la costrinse a restare sveglia durante la notte ad ascoltarlo, impedendole di riposare con il bambino appena nato. Questo è quanto emerso dalle indagini della Procura.