Rimini, prevenire danni e rischi da alluvioni: interventi alle fognature nelle vie Delle Piante e Tonale

Alla Gaiofana al via i lavori di impermeabilizzazione del tetto del Ci.Vi.Vo.

La Giunta comunale di Rimini ha approvato, in questi giorni, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il potenziamento della rete di fognatura bianca in via Tonale e via delle Piante, un intervento strategico da 280 mila euro che, spiega l'amministrazione comunale, è stato pensato "per migliorare la gestione delle acque meteoriche e aumentare la sicurezza idraulica del territorio in occasione di eventi piovosi intensi".

Il cuore dell'opera è la posa di un nuovo collettore per acque meteoriche in Pvc del diametro di 500 mm, che si svilupperà per complessivi 320 metri lineari: 120 lungo via delle Piante, nel tratto tra via dell'Altea e via Tonale, e altri 200 lungo via Tonale, fino all'innesto sulla linea fognaria esistente in prossimità dello scarico nel fiume Marecchia. Nel tratto di via delle Piante, il nuovo collettore andrà a sostituire quello esistente in cemento da 300 mm, ormai inadeguato, e sarà accompagnato dalla riqualificazione del sistema di raccolta superficiale con nuove caditoie. L'intervento si concluderà con il rifacimento dell'asfalto nei tratti stradali interessati dai lavori.

Sul fronte dei lavori pubblici, al via invece il 23 marzo i lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro CI.Vi.Vo di Gaiofana, finalizzati alla risoluzione delle infiltrazioni d'acqua causate dal deterioramento della copertura. L'intervento prevede la rimozione e il riposizionamento dei coppi originali, con la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e la sostituzione degli elementi più ammalorati. A completamento, saranno ripristinati i controsoffitti e le finiture interne danneggiate dall'umidità. I lavori, che avranno un costo di circa 65 mila euro, sono stati programmati per garantire il recupero e la tutela della struttura nel rispetto dei tempi stabiliti e saranno conclusi entro 60 gironi.