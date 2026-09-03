Rimini, prima infastidisce i clienti di un'attività poi minaccia i Carabinieri: arrestato

Il giovane ha rivolto anche espressioni oltraggiose verso i Carabinieri intervenuti

Un 27enne magrebino, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri (2 settembre), a Rimini, per le ipotesi di reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tutto è partito da una telefonata al 112, che segnalava la presenza di un uomo nei pressi di un'attività del lungomare, intento a infastidire i clienti: questi era arrivato anche ad assumere un atteggiamento intimidatorio verso il titolare, dopo essere stato invitato a uscire. All'arrivo dei Carabinieri, il 27enne ha assunto un atteggiamento ancor più aggressivo, rivolgendo espressioni oltraggiose agli operatori dell'Arma e tentando poi in un secondo momento di aggredirli. È stato però bloccato e arrestato. Sarà processato per direttissima domani mattina (4 settembre).