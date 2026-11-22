Calcio Eccellenza girone B Rimini, prima sconfitta in trasferta: Malo regala i tre punti al Massa Lombarda (1-0)

Il gol partita arriva all'89' ma rimane il dubbio: palla uscita?

Massa Lombarda - Rimini 1-0

MASSA LOMBARDA (4-1-4-1): Baldassarri - Morara, Chelli, Poggesi, Massueme - Pasi - Golfarelli (31' st Donattini), Merciari, Eleonori, Pirazzoli (27' st Vinci) - Malo (49' st Brescia). A disp.: Billi, Xhediku, Badiali, Trandafili, Dall'Osso, Ferri. All.: Giovannini (Mosconi sq.).



RIMINI (4-3-2-1): Roberto - Moricoli, Nava, Magnanini, Carnesecchi - Zannoni, De Angelis, Nisi (28' st Pasquini) - Carlini, Cicarevic - Piazze (24' st Vitucci). A disp.: Renzetti, Fabbri, Bellavista, Ammora, Pollini, Maggioli, Ciavatta. All.: Gadda.



ARBITRO: Ferri di Bologna

RETI: 44' st Malo.

AMMONITI: Nava, Massueme, De Angelis, Donattini.

ESPULSI: 45' st Gadda.



BUDRIO Alberto Malo ferma l'imbattibilità del Rimini dopo 5 partite, infliggendo ai biancorossi la seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta. Giocatore di talento confinato nelle categorie inferiori, Malo ha beffato Roberto sul primo palo, dopo essersi involato in solitaria. All'inizio della cavalcata la palla era fuori? La risposta è affermativa, ma Moricoli si ferma ingenuamente. Alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto: i biancorossi di Gadda solo a tratti hanno mostrato la loro qualità. Carlini è stato ispirato, Cicarevic si è acceso troppe poche volte. I due centravanti - Piazze e Vitucci - non hanno trovato spazio. Mosconi ha preparato la partita con attenzione, schierando un prudente 4-1-4-1 con Malo unica punta, Pirazzoli largo a sinistra, mentre Golfarelli e Merciari si scambiavano spesso posizione. Alla fine la parata più difficile l'ha fatta Roberto a inizio ripresa sul tiro a giro di Pirazzoli, ma Baldassarri con un paio di interventi ha contribuito alla vittoria della sua squadra. Il Rimini non approfitta dunque dei pareggi del pomeriggio: ma il Castenaso rimane a una distanza di sicurezza, ben otto lunghezze. Domenica si torna al Neri con la Comacchiese per riprendere la corsa.