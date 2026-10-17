Rimini, primo stop: impresa Sanpaimola, espugnato il Neri (2-3)

Apre Zannoni, poi tre reti degli ospiti. Nel finale accorcia Piazze

Rimini - Sanpaimola 2-3

RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Magnanini (24' st Carlini)- Zannoni, De Angelis, Carnesecchi - Cicarevic - Bertani (30' st Vitucci), Piazze. A disposizione: Renzetti, Pasquini, Bellavista, Ammora, Moricoli, Ciavatta, Moricoli. All.: Gadda.



SANPAIMOLA (4-3-3): Mordenti - Landini, Cortesi I, Alberani, Venturelli - Montuschi (30' st Conde), Ferretti, Taroni - Bugani (34' st Fiori), Filippi (11' st Gramellini), El Ghazali. A disp.: Cortesi II, Villa, Guidi, Kaluseviko, Scarfo, Dadamo, Conde. All.: Sintini.



ARBITRO: Giorgini di Cesena.

RETI: 24' Zannoni, 26' Montuschi, 22' st Montuschi, 25' st Bugani, 43' st Piazze

AMMONITI: El Ghazali, Piazze

RIMINI Cade a sorpresa il Rimini, dopo 7 vittorie su 7, nove su nove compresa la coppa. Il Sanpaimola si conferma sorpresa del girone, riuscendo a rimontare il gol di Zannoni e segnando ben tre reti: finora la porta di Roberto era sempre rimasta inviolata davanti al pubblico amico. Si parte ed è subito Rimini pericoloso, con Zannoni che dopo 8 secondi calcia alto. Al 9' è Piazze a colpire di testa mettendo alto, su pennellata da corner di Carnesecchi. Continua a spingere la squadra di Gadda, che rischia però al 19': un errore in impostazione permette a El Ghazali di andare al tiro, Roberto con un grande intervento tocca sul palo. Al 24' passa la squadra di casa: splendido lancio di Cicarevic e Zannoni è abile a infilare, dopo aver superato Mordenti in uscita. Il vantaggio dura però solo due minuti: Bugani vince un contrasto e serve Montuschi che da buona posizione batte Roberto. Il Rimini torna in attacco: reclama un rigore per atterramento di Piazze e al 38' Bertani spreca di testa, facilitando la parata di Mordenti.

Nella ripresa ci provano anche i difensori: al 49' sugli sviluppi di una punizione di De Angelis, Nava pennella per Maggioli, che di testa mette alto. Ancora Maggioli al 59' da fuori chiama Mordenti alla deviazione. Non mancano le proteste della squadra di casa per un altro episodio dubbio, quando Cicarevic, servito da Piazze, viene atterrato in area. L'arbitro anche in questo caso non fischia il rigore. La beffa per il Rimini arriva al 62': ripartenza micidiale di Montuschi che batte Roberto. Al 70' arriva il tris: Venturelli affonda sulla sinistra e sul secondo palo Bugani corregge in rete in scivolata. Il Rimini non può far altro che assediare la porta di Mordenti. Il rasoterra di Piazze permette ai biancorossi di accorciare, ma il risultato non cambia più. L'Imolese rimane a -4, domani giocherà sul campo del Massa Lombarda, terza forza del campionato. Domenica prossima si giocherà invece il big match tra Imolese e Rimini. I biancorossi ci penseranno da martedì: dovranno resettare mentalmente, dopo una partita dominata, ma costellata da qualche errore di troppo, come riconosce il tecnico Massimo Gadda a fine partita. "Abbiamo fatto una partita buona, ma ci siamo quasi fatti gol da soli. Abbiamo creato palle gol, non siamo riusciti a segnare. Mi dispiace per i miei ragazzi, ma io so come funzionano i campionati e il calcio. Poteva capitare di scivolare, finora i miei ragazzi sono stati bravissimi", evidenzia Gadda. Il tecnico non fa polemica per i due rigori negati: "Non conta più niente, non possiamo porci rimedio".

