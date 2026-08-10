Rimini, pronta l'oasi felina di via Feleto: ospiterà i gatti della ex Caserma Giulio Cesare

L'area individuata dal Comune, in oltre 1000 metri quadrati, è recintata con una struttura che consente ai gatti di muoversi liberamente anche verso l'esterno

È in fase di ultimazione l’allestimento dell’oasi felina prevista in via Feleto. L'area è stata dotata delle recinzioni previste dalla normativa regionale e delle prime attrezzature necessarie ad accogliere la colonia felina attualmente censita all'interno del complesso dell'ex Caserma "Giulio Cesare". Con il sito pronto, si apre ora la fase operativa del trasferimento degli animali, che sarà condotta dai volontari delle associazioni Cuori Randagi e A-Mici di Soraya, un aiuto per mici in difficoltà. Un nuovo gruppo di volontari Civivo, in fase di costituzione collaborerà alla cura dei felini.

L'area individuata dal Comune, in oltre 1000 metri quadrati, è recintata con una struttura che consente ai gatti di muoversi liberamente anche verso l'esterno, secondo le caratteristiche previste per le oasi feline. Al suo interno sono stati realizzati quattro recinti di prima accoglienza, di circa venti metri quadrati ciascuno, uno dei quali riservato alle esigenze sanitarie. Ogni recinto è dotato di una struttura a più livelli che permette ai gatti di arrampicarsi e riposare in altezza, ricavata da elementi mobili solitamente utilizzati nei cantieri edili, e di una coperta impermeabile removibile nei mesi più caldi per garantire una migliore areazione. Nel primo recinto già completato sono state posizionate le prime casette, mentre nelle prossime settimane saranno montati gli altri ripari in vista dell'arrivo di nuovi animali.

Il terreno, ripulito dalle erbe infestanti, è delimitato da una rete oscurante e da una siepe che verrà lasciata crescere come ulteriore schermatura naturale. È inoltre stata installata una fontanella collegata alla rete idrica, un piccolo deposito per gli attrezzi e i materiali di uso comune, un bagno chimico per gli operatori e un punto per la raccolta dei rifiuti, compresi quelli organici, in attesa dell'installazione dei cassonetti da parte di Hera. Il fronte dell'area dispone anche di un piccolo parcheggio.

La gestione quotidiana della struttura è stata affidata all’operatore “The Lorenz's Pack Srls”, già attivo nella gestione del canile di Riccione e nei servizi di benessere animale, che se ne occuperà fino al 31 dicembre 2026. Una parte delle attività sarà invece affidata al volontariato civico, attraverso un nuovo gruppo Civivo in costituzione che si chiamerà “Oasi Felina Via Feletto”. In questi giorni infatti un nuovo gruppo di volontari si è reso disponibile e con loro l'Amministrazione definirà nelle prossime settimane un patto di collaborazione dedicato al progetto, che regolerà l'impegno dei volontari nell'assistenza agli animali, dalla somministrazione del cibo, alla pulizia dei recinti e alle altre attività quotidiane legate alla gestione della struttura.

Il trasferimento dei gatti dall'ex Caserma avverrà in modo graduale. I volontari delle due associazioni cattureranno gli animali uno alla volta, verificando la presenza di eventuali microchip per escludere che si tratti di gatti già di proprietà di privati. Prima dell'ingresso nella nuova oasi ogni gatto sarà sottoposto a visita veterinaria, effettuata dall'Azienda USL, che provvederà anche alla sterilizzazione e alla degenza post operatoria quando necessario. I gatti già sterilizzati, insieme a quelli sterilizzati al momento della cattura, saranno collocati in uno dei recinti di prima accoglienza, dove troveranno le casette già utilizzate nell'area dell'ex Caserma. Dopo un periodo di ambientamento di circa tre mesi, e sempre in accordo con il veterinario incaricato della vigilanza sanitaria dell'oasi, i cancelli dei recinti verranno lasciati aperti, restituendo ai gatti la possibilità di muoversi liberamente all'interno dell'area protetta.

"Con l'oasi felina di via Feleto portiamo a termine un impegno preso con la città - dichiara l’assessora Francesca Mattei - . L’area è pronta, come avevamo annunciato, e i gatti della colonia dell'ex Caserma potranno essere accolti in uno spazio pensato per il loro benessere, curato dalle associazioni e dai volontari che si stanno organizzando in questi giorni. È un passo importante per garantire a questi animali un ambiente più idoneo e sicuro, frutto della collaborazione tra Amministrazione, associazioni, operatori e cittadini".