Rimini protagonista a Roma: oltre 30 imprenditori del nostro territorio alla due giorni di Conflavoro Pmi

Dal locale alla scena nazionale: Corrado Della Vista entra nel Consiglio di Presidenza

Si è conclusa ieri (mercoledì 12 novembre), a Roma, la due giorni dell’Assemblea Nazionale di Conflavoro Pmi, appuntamento che ha riunito istituzioni, imprenditori e professionisti da tutta Italia. Da Rimini è partita una delegazione numerosa e compatta, composta da oltre 30 imprenditori e dirigenti, che ha partecipato ai lavori dell’Assemblea portando l’energia e la visione del nostro territorio. Un gruppo affiatato, che ha vissuto due giornate di confronto, formazione e prospettive future, tornando a casa “carico e con un pieno di entusiasmo”, pronto a riversare sul territorio idee e strumenti per lo sviluppo delle imprese locali. Durante l’evento, il Presidente provinciale Corrado Della Vista ha ricevuto una prestigiosa nomina nazionale, entrando ufficialmente a far parte del Consiglio di Presidenza di Conflavoro Pmi, associazione che oggi rappresenta 90.000 aziende e conta 106 sedi in Italia. "Questa nomina - afferma Della Vista - non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale forte per Rimini e per tutti gli imprenditori del territorio. Ogni giorno lavoro fianco a fianco con le nostre aziende, conosco le loro necessità, le loro difficoltà e le loro potenzialità. Ora avrò la possibilità di portare la loro voce ai livelli più alti dell’associazione e nei confronti istituzionali nazionali". La delegazione riminese ha espresso soddisfazione per l’importante risultato e per il clima positivo di partecipazione vissuto a Roma, confermando la volontà di proseguire un percorso condiviso di crescita, innovazione e rappresentanza.