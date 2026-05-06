Rimini protagonista alla ColleMar-athon: Moroni sul gradino più alto, El Haissoufi da applausi

Sotto il sole di Fano, grande prestazione della runner riminese e dell'atleta savignanese

Domenica 3 maggio si è disputata la ColleMar-athon, giunta alla sua 22ª edizione e valida come Campionato Regionale Fidal Marche, sia a livello individuale che di società. Una gara affascinante e impegnativa, resa ancora più selettiva dal caldo (circa 22°), che ha accompagnato gli atleti lungo il suggestivo percorso da Barchi (320 m s.l.m.) fino al centro di Fano.

Un tracciato unico, tra dolci crinali e borghi storici come Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo, capace di coniugare fatica, bellezza paesaggistica e tradizione.

Nella classifica maschile assoluta si impone Mustapha Boussifi (2:32:10), seguito da un eccellente Ismail El Haissoufi (A.S.D. Daunia Running), secondo in 2:36:50. Proprio El Haissoufi ha voluto dedicare il suo prestigioso risultato al team “Run and Smile”, guidato dal presidente dott. Alessandro Rocco Chicone della clinica “Il Mondo del Sorriso”, sottolineando il valore umano e sportivo del gruppo. Il progetto mette in relazione salute fisica, salute mentale e qualità della vita e punta a creare gruppi di runner, condividere esperienze, motivare le persone a muoversi e a stare bene attraverso lo sport.

Grande soddisfazione anche in campo femminile, dove spicca la straordinaria prestazione della riminese Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo), vincitrice con il tempo di 2:58:10. Una gara condotta con determinazione e qualità, che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Classifica maschile assoluta

Mustapha Boussifi (ASD Gli Amici di Marcello) – 02:32:10 Ismail El Haissoufi (A.S.D. Daunia Running) – 02:36:50 Marco Ercoli (Atletica Avis Castel San Pietro A.S.D.) – 02:39:03 Eugenio Calcina (Atletica Avis Castel San Pietro A.S.D.) – 02:40:34 Matteo Zucchini (Grottini Team Recanati) – 02:45:04

Classifica femminile assoluta