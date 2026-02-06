Rimini protagonista in Fipe Emilia Romagna: Preite nella Consulta Turismo regionale

Denis Preite, Presidente Fipe-Confcommercio della Provincia di Rimini, nominato componente della Consulta Regionale

Si è svolta ieri, giovedì 5 febbraio a Bologna, l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di FIPE-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi che rappresenta il settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo.

Matteo Musacci è stato rieletto Presidente regionale per acclamazione.

Il Comitato ha inoltre deliberato la composizione della delegazione FIPE all’interno della Consulta del Turismo in seno a Confcommercio regionale, indicando tra i membri Denis Preite, Presidente di FIPE-Confcommercio della Provincia di Rimini.

Dichiara Denis Preite “Rimini, per sua vocazione non solo estiva, è la città del turismo. Questa carica assume quindi un valore particolarmente importante in un contesto come il nostro. Sono orgoglioso di questo nuovo incarico e desidero ringraziare il Comitato per aver creduto in me”.

Il Comitato Regionale ha ribadito il ruolo strategico di FIPE nel sostenere le imprese del settore, promuovendo una visione condivisa e attenta alle esigenze dei territori e degli operatori economici dell’Emilia Romagna.