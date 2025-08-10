Rimini: provoca due incidenti e poi brandisce un machete. Arrestato 60enne

I fatti risalgono a venerdì, quando l'uomo ha colpito un veicolo in sosta su Viale Vespucci

Ha provocato due incidenti, nel giro di pochi minuti, nel cuore della zona turistica di Rimini tra Marina Centro e Miramare; è sceso dalla sua auto brandendo un machete intimidendo i presenti sul posto, prima di rimettersi al volante per poi essere rintracciato e denunciato dalla Polizia con l'accusa di minacce e porto di oggetti atti a offendere. Protagonista della vicenda un 60enne che dovrà rispondere anche delle diverse violazioni al codice della strada compiute.

I fatti risalgono alla prima serata di venerdì quando l'uomo a bordo della sua auto ha colpito un veicolo in sosta su Viale Vespucci. Alla richiesta del proprietario del mezzo tamponato di poter constatare il danno, dopo un inizio di conciliabolo educato i toni si sarebbero alzati e il 60enne, secondo alcune testimonianze, avrebbe estratto un machete per poi fuggire in direzione di Rimini Sud. All'altezza di Miramare - con la Polizia Locale intervenuta per il sinistro e gli agenti della Polizia di Stato a perlustrare le vie cittadine alla ricerca del fuggitivo - il 60enne è andato a sbattere contro uno scooter per ripartire senza fermarsi . La sua auto - con ancora i segni sulla carrozzeria dei due sinistri - è stata ritrovata ferma sulla strada in una perpendicolare di Viale Regina Margherita mentre l'uomo, nascosto non lontano nel tentativo di non essere rintracciato, è stato fermato dai Poliziotti che, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato con l'accusa minacce aggravate e porto di oggetti atti a offendere e hanno sequestrato il machete. (ANSA).