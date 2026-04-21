Rimini punta forte sul turismo polacco, grazie anche ai nuovi voli per l'aeroporto Fellini

La Regione Emilia Romagna prosegue la promozione nel territorio polacco

Giovedì 23 aprile l’Emilia-Romagna vola a Varsavia per la conferenza stampa che chiude il workshop B2B itinerante Buy Italy", promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Polonia. L'appuntamento è in programma all’Hotel Leonardo Royal.

Con questo appuntamento la Regione intende promuovere sul mercato polacco, primo paese estero per tasso di incremento, con +20,42% di arrivi e +16,17% di presenze rispetto al 2025 e al terzo posto dopo Germania, Svizzera e Francia, i nuovi collegamenti aerei e la nuova campagna social del prodotto balneare rivolta alle famiglie con bambini e agli amanti del turismo slow e su due ruote.

Anche l'aeroporto Fellini di Rimini è coinvolto in questa crescita del traffico aereo dalla Polonia: sono 3 i nuovi collegamenti, Varsavia-Rimini (4 voli a settimana, da venerdì 22 maggio a venerdì 23 ottobre) e Katowice- Rimini (3 voli a settimana da lunedì 8 giugno a venerdì 18 settembre) con Wizzair, e il nuovo Breslavia-Rimini del vettore Ryanair (2 voli a settimana dal 29 marzo al 22 ottobre). Collegamenti che si sommano a quelli già attivi da Cracovia su Rimini con Ryanair.