Rimini punta sui giovani talenti: investimento da 115.000 euro

Di questi, 92.000 euro sono chiesti alla regione come finanziamento

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la candidatura al bando regionale 2026-2027 per il progetto “Rimini4Talent – Attrarre e trattenere talenti”, un intervento da 115 mila euro (con 92 mila richiesti alla Regione) che punta a costruire un sistema integrato di servizi per l’accoglienza, l’orientamento e la permanenza di professionisti altamente qualificati e delle loro famiglie.

La candidatura arriva al termine di un percorso di lavoro condiviso, costruito attraverso incontri pubblici, tavoli tecnici e confronti con i portatori di interessi territoriali – imprese, università, terzo settore, mondo della ricerca – per definire un progetto realmente aderente alle esigenze del territorio riminese e capace di valorizzarne al massimo le potenzialità attrattive per giovani e professionisti di talento.

Il progetto prevede di coinvolgere circa 100 talenti e 150 familiari, con la realizzazione di 8 eventi informativi e di orientamento, 4 campagne promozionali e nuovi strumenti digitali e informativi pensati per rafforzare l’attrattività del territorio e facilitare l’accesso ai servizi.

Il tutto si inserisce in un contesto provinciale in crescita: secondo il rapporto Io sono Cultura 2025, Rimini è tra i territori più dinamici d’Italia per incidenza del settore culturale e creativo (12° posto nazionale, valore aggiunto culturale al 2,9%). La classifica 2025 di Italia Oggi colloca inoltre la provincia tra le prime 15 per qualità della vita, con un 3° posto nazionale nella dimensione “Turismo, intrattenimento e cultura”.