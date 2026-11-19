Già 505 nuove alberature nel 2026 Rimini punta sul verde: 200 alberi in regalo ai cittadini per la Giornata degli Alberi

L'iniziativa di Comune e Anthea dalle 9 alle 12, con aceri, roverelle e lecci da mettere a dimora nei giardini privati

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Comune di Rimini e Anthea promuovono un’iniziativa per confermare il protagonismo dei cittadini nella cura e valorizzazione del patrimonio arboreo del nostro territorio comunale. Sabato mattina dalle 9 alle 12 sarà in piazza Cavour saranno distribuiti gratuitamente duecento esemplari di giovani piante forestali di specie caratteristiche del nostro territorio, come aceri campestri, roverelle (tipo di querce) e lecci, provenienti dal vivaio regionale Castellaro (Galeata).

L’iniziativa rientra nel progetto della regione Emilia-Romagna "Mettiamo radici per il futuro", che sostiene la distribuzione gratuita di specie forestali arboree e arbustive a cittadini, scuole, enti pubblici per far crescere il patrimonio verde regionale.

Ogni cittadino potrà ricevere una giovane pianta, di altezza compresa tra i 40 e i 70 centimetri a seconda della specie, da mettere a dimora in un terreno o giardino in ambito privato. Un piccolo gesto concreto per contribuire alla crescita del verde urbano e alla tutela dell'ambiente.

Al gazebo allestito in piazza Cavour sarà anche distribuito materiale informativo sul Piano del Verde, progetto del Comune di Rimini curato dalla società Anthea, che individua nella cura del patrimonio arboreo una delle strategie fondamentali per migliorare la qualità ambientale della città, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e salvaguardare la biodiversità. In questa prospettiva, un ruolo importante è affidato anche alla corretta cura e valorizzazione del verde privato, considerato una risorsa complementare agli spazi verdi pubblici e quindi essenziale per rafforzare la rete verde urbana, migliorare la qualità ambientale e la vivibilità delle città.

Sul fronte dell’impegno pubblico, nel corso dell’anno sono state 505 le alberature messe a dimora nell’ambito della programmazione del Comune di Rimini, di cui 231 nei nuovi tratti del parco del mare sud realizzati, 186 nelle aree lungo la Statale a svolgere il ruolo di barriere verdi, altre diffuse nei viali e giardini della città. Altri 1300 alberi e 900 arbusti sono stati piantumati nell’ambito della forestazione promossa da Società Autostrade legato alla terza corsia. Nell'inverno in corso continueranno le attività di messa a dimora delle piantine forestali sulle altre cinque aree e si concluderanno ad inizio 2028 per complessivamente 5.600 alberature forestali e 3.000 arbusti. È inoltre prevista la ripiantumazione di ulteriori 220 nuove alberature in diversi viali e spazi della città.

Venerdì mattina, al belvedere di piazzale Kennedy a Rimini, è in programma la cerimonia di messa a dimora di un albero nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, promosso dalla Fondazione AlberItalia e dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. L’iniziativa celebra il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania attraverso la messa a dimora di 75 alberi in altrettanti luoghi simbolici italiani, come testimonianza duratura di memoria, riconciliazione, pace e amicizia tra i due Paesi.