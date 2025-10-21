Rimini rafforza la rete di volontariato di protezione civile: ecco le 12 realtà operative

Si passa dalla Legio XIII Gemina a La Banca del Tempo, per concludere con i neo arrivati: l'Associazione Nazionale Polizia di Stato

Il Comune di Rimini rafforza la rete di volontariato di protezione civile operativa sul territorio con l'approvazione della convenzione con il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. La delibera, approvata nella seduta di giunta di oggi, sancisce un accordo triennale (2025-2027) che prevede la collaborazione dei volontari in molteplici ambiti, dal supporto alla popolazione in caso di emergenze, alla disponibilità di equipaggi in caso di allerte gialla, arancione e rossa emesse dalla protezione civile della Regione Emilia-Romagna, attività di allertamento e informazione alla cittadinanza, partecipazione a corsi ed esercitazioni, collaborazione con la Polizia Locale e assistenza durante eventi pubblici.

Il nuovo gruppo si affianca alle altre 11 associazioni di volontariato che da tempo collaborano proficuamente con la Protezione Civile Comunale: l'Associazione Nazionale Carabinieri Rimini, l'Associazione Nazionale Finanzieri, l'Associazione Nazionale Giacche Verdi, l'Unità Cinofile Da Soccorso Romagna, l'Istituto per la famiglia, La Banca del Tempo, l'associazione VSM Volontari Soccorso in Mare, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Legio XIII Gemina e l'Accademia Kronos.

Insieme al Gruppo comunale di volontari di protezione civile, queste realtà costituiscono un supporto indispensabile per garantire capacità operativa al COC (Centro Operativo Comunale di protezione civile) e alle attività di monitoraggio e presidio del territorio. Complessivamente, sono circa 300 i volontari coinvolti nel sistema comunale di protezione civile.

Entro la fine dell'anno, il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile sarà presentato ai forum deliberativi di quartiere delle varie zone di Rimini. Si tratta di un'occasione importante per illustrare alla cittadinanza in assemblea pubblica gli scenari di rischio, i comportamenti da seguire in caso di allerta e l'organizzazione dei servizi di protezione civile del territorio. Un momento specifico sarà dedicato alla presentazione di Alert System, il servizio gratuito di allertamento progettato per inviare avvisi tramite Sms, notifiche, messaggi vocali o telefonate in caso di situazioni critiche.