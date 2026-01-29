Rimini rafforza la rete per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti

Approvato il protocollo per coordinare l’accoglienza dei migranti sul territorio

La Giunta comunale ha approvato l'adesione al protocollo d'intesa proposto dalla Prefettura per rafforzare la rete territoriale dedicata all'accoglienza dei migranti e ai percorsi di integrazione. L'accordo, che coinvolge enti pubblici, terzo settore e partner sociali, nasce da un percorso di confronto avviato nel 2025 dalla Prefettura con l'obiettivo di coordinare meglio gli interventi sul territorio e garantire maggiore uniformità operativa.

Il protocollo prevede la creazione di un tavolo di lavoro permanente guidato dalla Prefettura, che metterà in rete Comuni, AUSL, sindacati, cooperative e organizzazioni del terzo settore. Tra gli strumenti operativi figura un vademecum per i gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria, pensato come guida pratica per condividere buone pratiche, e un registro territoriale dei mediatori culturali per facilitarne il reperimento. Particolare attenzione viene riservata alla formazione continua degli operatori dei CAS e al rafforzamento degli accordi per l'inserimento lavorativo delle persone accolte, nell'ottica di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.

Il Comune di Rimini si impegna a partecipare attivamente ai momenti di confronto periodici e alle attività della rete territoriale, utilizzando risorse e personale già disponibili, senza alcuna spesa aggiuntiva. Il protocollo avrà durata di un anno, con verifiche periodiche e possibilità di rinnovo condiviso.

"Questo accordo rappresenta un passo importante per costruire risposte più efficaci e coordinate sul tema dell’accoglienza - dichiara Kristina Gianfreda, assessore ai servizi sociali - . L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi nei Centri di Accoglienza e allo stesso tempo rafforzare i percorsi di integrazione socio-sanitaria e lavorativa, valorizzando la mediazione culturale come strumento fondamentale. Lavorare in rete con tutti gli attori del territorio ci permette di essere più incisivi e di garantire Garantire una reale integrazione é un vantaggio per l’intera comunità”.