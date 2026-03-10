Rimini, paura per un minorenne: "Ti accoltelliamo se non ci dai il monopattino"

Il giovane consegna il monopattino, poi ritrovato grazie alla geolocalizzazione del mezzo, e il denaro. Arrestato un giovane tunisino

Sabato scorso (7 marzo), intorno alle 19, un minorenne è stato avvicinato da due nordafricani in via Lagomaggio a Rimini, nei pressi della fermata del Metromare, ed è stato costretto, sotto minaccia, a consegnare il proprio monopattino e i soldi. I due rapinatori hanno minacciato di accoltellarlo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto. Gli agenti hanno potuto rintracciare il monopattino grazie al dispositivo di geolocalizzazione, giungendo a Torre Pedrera. Qui è stato fermato un cittadino tunisino, poi riconosciuto dalla vittima della rapina. A indirizzare la Polizia anche le telecamere di videosorveglianza e la precisa descrizione del minorenne rapinato. Durante il controllo al giovane tunisino, arrestato per rapina aggravata, è stata recuperata una banconota da 20 euro, parte del denaro sottratto.