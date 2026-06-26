Rimini, riapre il mercato di Campagna Amica: produttori locali "in vetrina"

Coldiretti Rimini: "L'agricoltura deve tornare ad avere un ruolo centrale in società"

Una nuova casa per gli agricoltori riminesi, ma anche finestra aperta sul territorio e sulle sue produzioni. Domani (sabato 27 giugno), alle 10.30, inaugurerà il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica "Rimini Tiberio", in viale Tiberio 20, che sarà aperto ogni giovedì dalle 16 alle 19.30, il sabato dalle 8 alle 13.30. "Il mercato che inauguriamo non nasce semplicemente dall’esigenza di creare un nuovo luogo di vendita per le aziende agricole – sottolinea il presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi – ma dalla convinzione che l’agricoltura debba tornare ad avere un ruolo centrale nella società. Oggi più che mai temi come sicurezza alimentare, disponibilità del cibo, tutela delle risorse naturali e valorizzazione delle produzioni locali riguardano tutti i cittadini". Per Coldiretti il nuovo mercato rappresenta così una risposta concreta alla crescente richiesta di trasparenza da parte dei consumatori e alla necessità di rafforzare il legame di fiducia tra chi produce il cibo e chi lo porta quotidianamente in tavola."Campagna Amica è una delle esperienze più significative sviluppate da Coldiretti negli ultimi anni – prosegue Alessandro Corsini direttore di Coldiretti Rimini – perché consente di accorciare la filiera, restituire valore al lavoro agricolo e offrire ai cittadini prodotti locali, stagionali e completamente tracciabili. Ma è anche un luogo dove si parla di educazione alimentare, di biodiversità e di cultura del cibo".

Il nuovo spazio nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agricole della provincia di Rimini e di raccontare un territorio che trova nelle proprie produzioni agroalimentari una componente essenziale della sua identità. I consumatori potranno così acquistare direttamente dai produttor: "Oggi i cittadini vogliono sapere da dove arriva ciò che acquistano, come viene prodotto e quali garanzie offre – evidenzia il vice direttore di Coldiretti Rimini, Giorgio Ricci –. Il mercato offre una risposta concreta a queste esigenze e mette le imprese agricole nelle condizioni di presentare direttamente il frutto del proprio lavoro".

"Nel territorio riminese agricoltura, turismo, enogastronomia e identità locale sono strettamente collegati – aggiunge Anna Pirillo coordinatrice di campagna amica interprovinciale Forlì Cesena Rimini e responsabile del nuovo mercato –. Questo mercato vuole diventare uno strumento al servizio dell’intero sistema territoriale: un luogo dove trovare le produzioni agricole della provincia, ma anche uno spazio aperto a iniziative di educazione alimentare, incontri con le scuole e attività dedicate alla stagionalità e alla biodiversità".