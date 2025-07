Rimini, riapre la storica profumeria di piazza Tre Martiri: nuova sede e nuova "veste", ecco BeHot

La titolare è Alice Cesaretti Biotti, nipote della titolare Anita

La storica profumeria Biotti di piazza Tre Martiri, chiusa nel 2019 dopo oltre 80 anni di onorato esercizio, torna sotto un’altra veste e in un’altra sede, non lontano dalla sede originale. Il nuovo negozio si chiama BeHot ed è in via Quintino Sella 5, sempre in pieno centro storico come merita quello che da sempre era definito come il “salotto buono” della bellezza riminese.

Fondata nel 1937 da Anita Biotti, la profumeria era poi passata in gestione alla nuora Lidiana Bezzi e infine alla nipote, Alice Cesaretti Biotti. Oggi Alice, riconosciuta come una delle massime esperte nazionali di creme e profumi, dopo un’esperienza manageriale di successo durata sei anni, ha deciso di tornare a essere imprenditrice di se stessa, visto l’alto know-how in suo possesso, che le ha permesso di ottenere in esclusiva per Rimini il brand francese Biologique Recherche, numero uno al mondo del settore creme e trattamenti per il viso e per il corpo – è il preferito delle star del cinema e della musica - tanto che il suo prodotto di punta, la P50, viene definito negli Usa “Jesus in a bottle” per rimarcare gli effetti “miracolosi” che ottiene sulla pelle, rigenerandola completamente in soli 50 giorni.

Coadiuvata dalla skin therapist Celeste Passeri, (estetista pluridiplomata e formata per i trattamenti specifici Biologique Recherche), Alice offre dapprima una consulenza gratuita e quindi un trattamento specifico per tutti i tipi di pelle: <Stiamo parlando di prodotti di altissimo livello e quindi dai costi adeguati, ma vi assicuro che una volta provati, non tornerete più indietro. Ve ne sono anche di specifici per problemi quali l’acne o la dermatite atopica, con risultati sorprendenti e insperati>.

BeHot non è solo un centro estetico ma anche esclusivista dei profumi di Cristian Cavagna, “naso” numero 1 in Italia che esporta in tutto il mondo le sue tuberose davvero uniche. L’ultima linea da lui creata si chiama coraggiosamente Recensione Negativa. E infine i solari della Darling: anche qui siamo al top del settore.

"Presto – aggiunge Alice, vera regina del beauty a Rimini – arriveranno anche i profumi vintage del nuovo brand Vertilege, una mia esclusiva nazionale. Ma soprattutto vorrei che BeHot – il cui nome è stato scelto non solo per l’assonanza con Biotti ma è anche un invito a essere caldi, anzi bollenti nella propria vita – prendesse il testimone di salotto della bellezza, dell’amicizia, del benessere, del buon gusto e della classe che mia nonna e mia madre avevano così bene affermato dal dopoguerra fino a pochi anni fa. Il centro è già aperto ed operante e a breve, a metà luglio, faremo l’inaugurazione ufficiale: siete tutti invitati!".