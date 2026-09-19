Rimini ricorda Alfredo Clementi ed Enrico Petrucci, fucilati dai nazisti nel 1944

Commemorato l’82° anniversario dell’eccidio dei due partigiani, uccisi tre giorni prima della Liberazione della città per aver dato rifugio a un aviatore inglese

Nella giornata di ieri, 18 settembre 2026, l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) Sezione di Rimini ha commemorato l'82° anniversario del barbaro eccidio dei partigiani Alfredo Clementi ed Enrico Petrucci, fucilati dai soldati nazisti il 18 settembre 1944.

Per un'incredibile e tragica beffa del destino, i due giovani vennero passati per le armi appena tre giorni prima della Liberazione di Rimini, avvenuta il 21 settembre 1944. La loro unica "colpa" fu quella di aver dimostrato una straordinaria umanità e coraggio, dando rifugio e protezione a un aviatore inglese precipitato nella zona. Un grandioso gesto di solidarietà e Resistenza per il quale i due Martiri ricevettero, successivamente, un encomio speciale dal Generale Harold Alexander, comandante supremo delle Forze Armate alleate in Italia.

La cerimonia di commemorazione ha visto una sentita e numerosa partecipazione della cittadinanza riminese, dei rappresentanti dell'ANPI di Rimini, del Sindaco Jamil Sadegholvaad e dell'Assessora Francesca Mattei.

Sia il Sindaco che l'Assessora hanno espresso parole commoventi e profonde per ricordare il sacrificio di Clementi e Petrucci. Nel corso del suo intervento, il Sindaco Jamil Sadegholvaad si è dichiarato con forza e orgoglio convintamente antifascista, ribadendo l'importanza delle radici partigiane della comunità locale. I due Martiri sono oggi a tutti gli effetti il simbolo della nostra Costituzione repubblicana, una Carta fondata stabilmente sui valori dell'accoglienza, della tolleranza e della libertà.

L'ANPI Rimini rinnova l'impegno quotidiano nel mantenere viva questa memoria, affinché l'esempio di Alfredo Clementi ed Enrico Petrucci continui a guidare le giovani generazioni nella difesa dei principi democratici e antifascisti.