Rimini ricorda il grande Igor Protti con un murale: all'inaugurazione anche Bravo e Ricchiuti

L'opera del giovane artista locale Mattia Balducci

Un grande murale esposto in un parco nel verde, nel cuore di un centro culturale realizzato lungo le rive del fiume Marecchia a Rimini: questo è l’omaggio che Sorridolibero, l’associazione no profit che gestisce il Parco degli Artisti nella città romagnola, ha voluto dedicare al calciatore Igor Protti, scomparso nel mese di giugno per una malattia a soli 58 anni, e ricordato con immenso affetto nella città che gli ha dato i natali.

L’opera, realizzata dal giovane artista locale Mattia Balducci, è stata inaugurata il primo agosto nell’ambito di un evento a cui hanno partecipato anche il Sindaco e il Vescovo di Rimini, oltre alla famiglia di Igor e agli ex colleghi di gioco Paolo Bravo e Adrian Ricchiuti, che hanno ricordato con grande emozione la carica umana dell’amico scomparso. Sui suoi canali social, la sorella Liana ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando l’associazione e le centinaia di persone presenti per il pensiero affettuoso rivolto a Igor e a tutta la sua famiglia da parte della comunità.

L’inaugurazione è stata accompagnata dalla canzone di De Gregori “La leva calcistica della classe ‘68” interpretata dal cantautore riminese Sergio Casabianca, presidente dell’associazione e promotore dell’iniziativa in ricordo dell’amico scomparso.

Igor Protti è stato capocannoniere di serie A, B e C, amato dagli sportivi di tutta la nazione non solo per il suo talento, ma anche e soprattutto per il suo carattere generoso e sempre pronto ad aiutare e sostenere amici a compagni. Fortemente legato alla sua Rimini, è tuttora ricambiato in questo grande affetto dai suoi concittadini, come dimostra il grande interesse raccolto dall’iniziativa.

Il momento di festa è stato preceduto da un’altra inaugurazione, relativa all’installazione nel verde di giochi inclusivi accessibili a bambini con disabilità, ed è stato seguito da un concerto gratuito offerto alla comunità, per celebrare proprio il gioco e lo sport come risorse di crescita e di socializzazione per bambini e ragazzi, in memoria di un ex ragazzo prodigio del calcio riminese e italiano.

Il murale è visibile a ingresso libero al Parco degli Artisti, in Via Marecchiese 387 a Rimini.