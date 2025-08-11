Rimini ricorda il re della nightlife: la Terrazza del Nettuno intitolata a Gianni Fabbri, patron del Paradiso

Sabato 16 agosto la serata con Paradiso Djs Reloaded

Sabato prossimo, 16 agosto, Rimini torna al “Paradiso Virtual actuality” con un tributo che - tra memoria e nostalgia - ci riporta negli anni d’oro della Riviera, quando Rimini era la capitale europea del divertimento by-night.

Il “Paradiso Djs Reloaded”, il collettivo che riunisce gli storici deejay del leggendario Paradiso, annunciano un’iniziativa davvero emozionante: sabato 16 agosto (dalle ore 19) la “Terrazza del Nettuno”, uno dei luoghi più iconici della movida riminese, sarà ufficialmente intitolata a Gianni Fabbri, indimenticato patron del Paradiso e figura chiave del mondo del divertimento notturno e della movida tra gli anni ’70 e ’90.

L’omaggio - promosso da Paolo Gabriele (alias Paolo-Nhe) insieme a Maurizio Nari, Gippo, Stefano Gambarelli con Isa.B special voice e la gestione di Bronzetti & Vendemini - si inserisce nel progetto “Paradiso Rimini Djs Reloaded”, un’iniziativa nata espressamente per tener viva l’eredità musicale e culturale di uno dei locali più iconici della storia italiana del clubbing.

“Gianni Fabbri - lo ricorda Paolo-Nhe - è stato un pioniere indiscusso, un innovatore capace di trasformare Rimini in una delle capitali mondiali del divertimento. Dedichiamo la terrazza del Nettuno a lui per celebrare il suo genio e la sua capacità di unire le persone attraverso la musica”.

Il gesto non è affatto casuale e richiama alla memoria una frase simbolo di Gianni Fabbri: “Scambierei il Paradiso per il Nettuno”.

La terrazza del Nettuno, affacciata sul mare e da sempre punto di ritrovo per generazioni di riminesi e turisti, ospiterà quindi sabato 16 agosto una serata speciale. Dalle 19 fino a tarda sera si potranno rivivere le atmosfere irripetibili del Paradiso.

Non sarà solo un omaggio simbolico, ma l’evento segna anche l’inizio di una nuova stagione di appuntamenti in cui la musica, marchio di fabbrica dei Paradiso DJs, si unisce a un impegno concreto nel sociale. Parte dei proventi degli eventi sarà, infatti, devoluto al progetto benefico “Il cuore di Gianni Fabbri” a sostegno della comunità di Montetauro e della cooperativa La Goccia di Villa Verucchio.

“Vogliamo che il nome di Gianni continui a vivere non solo nei ricordi, ma anche attraverso azioni concrete che facciano del bene”, ha aggiunto Paolo-Nhe.

Il format ha già debuttato con successo lo scorso 14 marzo al Top Club, ripetendosi poi nel periodo di Pasqua al porto di Rimini e all’Opèra di Riccione insieme a Jimmy sax anche grazie al prezioso sostegno di Hell Energy drink, lo sponsor che accompagna il gruppo dei djs registrando grande partecipazione.

La dedica della terrazza del Nettuno rappresenta un nuovo capitolo per Paradiso Djs Reloaded. L’obiettivo è chiaro: ricreare l’atmosfera magica che ha reso il Paradiso un polo della nightlife tra musica, spettacolo e aggregazione. “Il Paradiso non è più un luogo fisico, ma un’idea, una passione che vive nel ricordo di Gianni e della sua eredità musicale”, conclude Paolo-Nhe.