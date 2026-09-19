Rimini ricorda la Liberazione: torna il raduno “Linea Gialla”

Sabato 19 settembre la 25ª edizione della manifestazione itinerante con veicoli militari storici e figuranti per commemorare gli eserciti e i combattenti della battaglia del 1944

Si terrà sabato 19 settembre 2026, a partire dalle 16.30, la venticinquesima edizione del Raduno “Linea Gialla”, iniziativa itinerante dedicata alla memoria degli eventi che segnarono la liberazione di Rimini nel settembre del 1944.

La manifestazione vedrà la partecipazione di veicoli militari storici e figuranti e attraverserà il territorio con l’obiettivo di commemorare gli eserciti e i combattenti che, 82 anni fa, presero parte alla battaglia per la liberazione della città.

Un appuntamento che unisce la rievocazione storica alla memoria, per mantenere vivo il ricordo di una delle fasi più significative della storia di Rimini durante la Seconda guerra mondiale.