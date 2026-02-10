Rimini rinnova la Rete della Casa delle Donne: protocollo fino al 2028

La vicesindaca Bellini: "Ci impegniamo a far crescere una città più consapevole, più libera e più giusta"

Rimini rinnova il protocollo che dà vita alla Rete delle associazioni della Casa delle Donne, confermando un impegno avviato nel 2022 e cresciuto anno dopo anno grazie alla collaborazione tra Comune e realtà del territorio. Un’alleanza che oggi si rafforza e che rappresenta anche il primo passo verso L’otto sempre, il cartellone di iniziative che la città dedica ogni anno alla Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

La Rete nasce per ampliare le attività della Casa delle Donne e renderla sempre più un punto di riferimento aperto alla cittadinanza: un luogo dove si promuovono cultura della parità, empowerment femminile, formazione, sensibilizzazione e iniziative capaci di coinvolgere generazioni diverse. Le associazioni aderenti condividono un impegno chiaro: contrastare ogni discriminazione legata al genere, all’origine, alla condizione sociale, alla disabilità, all’orientamento sessuale o al credo religioso.

Con il rinnovo del protocollo, le realtà che fanno parte della Rete si impegnano a collaborare tra loro e con il Comune, a condividere informazioni sulle proprie attività, a proporre progetti e a costruire un calendario armonico di eventi durante tutto l’anno. Il Comune mette a disposizione gli spazi della Casa delle Donne e sostiene la promozione delle iniziative, confermando la volontà di rafforzare un modello di lavoro partecipato che negli anni ha dato risultati concreti.

La Rete è aperta a enti e associazioni che operano sul territorio riminese con attività rivolte al miglioramento della condizione femminile. L’ingresso di nuove realtà è valutato sulla base del radicamento, della qualità delle iniziative e della coerenza con i valori della Rete, che includono inclusività, sostenibilità e il rispetto delle norme contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Attualmente fanno parte della Rete, insieme al Comune di Rimini – rappresentato dalla vicesindaca, con delega alle politiche di genere, Chiara Bellini:

Rompi il Silenzio APS, Crisalide ODV, Coordinamento Donne Rimini, Coordinamento Donne Acli Rimini, Uisp Rimini APS, ND NoiDonne (Movimento contro la violenza) APS.

Il protocollo ha durata triennale e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028.

«Con questo rinnovo – spiega la vicesindaca Chiara Bellini – rafforziamo un percorso di collaborazione con le associazioni che ha radici lontane e che, nella forma attuale, prende vita nel 2022. È stato uno dei primi atti di questa Amministrazione, che nei fatti ha dimostrato – e oggi ribadisce – che i cambiamenti non si impongono dall’alto, ma si costruiscono insieme. Insieme a tutte e tutti, a partire da queste Associazioni con cui ci impegniamo a far crescere una città più consapevole, più libera e più giusta.»