Rimini, riparte l’estate dell’Area Settebello a7b: eventi e musica fino a settembre

Martedì 2 giugno l’inaugurazione del calendario estivo nel giardino di via Roma 70: eventi, concerti e intrattenimento

Dopo il successo della stagione invernale, martedì 2 giugno alle 18 inaugura a Rimini la stagione estiva dell’Area Settebello a7b - Food & Live, punto di riferimento nel verde per la socialità e il tempo libero, dove incontrarsi, rilassarsi, trovare intrattenimento di qualità e gustare piatti stuzzicanti.

Area Settebello a7b riapre con un calendario ricco e variegato che accompagnerà cittadini e turisti fino a settembre nel giardino di via Roma 70, un ambiente dinamico e inclusivo adatto a tutte le età. In programma musica dal vivo, spettacoli teatrali, eventi culturali e appuntamenti dedicati alle famiglie. Il programma musicale è pensato per accontentare tutti i gusti: concerti di musica classica, live jazz, musica pop, indie, elettronica, etnica e folk. Si avvicenderanno performance di danza e di teatro, spettacoli per bambini e famiglie.

L’orario aperitivo sarà il momento del racconto e del dialogo, con presentazioni di libri e incontri con personaggi della cultura, dello sport, dell’arte.

Protagonista anche l’offerta gastronomica, con prodotti locali e sapori della tradizione in un’atmosfera conviviale e informale.

Martedì 2 giugno bar e ristorante saranno attivi dalle 18 in poi per aperitivo e cena. Dalle 19.30 musica con Bound for Glory American Folk Music: dodici musicisti provenienti da esperienze rock, blues, country e folk renderanno omaggio alla musica tradizionale americana e a We shall overcome - The Seeger Sessions di Bruce Springsteen, che quest'anno celebra il ventennale dell'uscita. Con brani ispirati a storie di fuorilegge, schiavi e immigrati, Bound for glory è un concerto, è un viaggio nelle radici della musica folk, dixieland, blues, country, spiritual, bluegrass, soul e americana, attraverso le canzoni di Bruce Springsteen, Woody Guthrie, Pete Seeger e Bob Dylan, un unico grande racconto che unisce le strade polverose di Jack Kerouac, John Steinbeck e John Fante al mondo di Louis Armstrong.