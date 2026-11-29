Calcio Eccellenza girone B Rimini, ripresa la marcia: battuta la Comacchiese e +10 sul Castenaso

Con i ferraresi al Neri finisce 2-0: segnano Maggioli e Piazze

Rimini - Comacchiese 2-0

RIMINI (3-4-1-2): Roberto - Nava, Maggioli (41' st. Bellavista), Magnanini - Carlini (47' st. Ciavatta), De Angelis, Nisi (28' st. Carnesecchi), Moricoli- Cicarevic - Piazze (46'st. Ammora), Vitucci (1' st. Pasquini). A disp.: Renzetti, Fabbri, Carmona, Pollini, Carmona. All.: Sciaccaluga (Gadda squalificato).



COMACCHIESE (4-1-4-1): Campi - Felloni (31' st. Stefani) Temporin, Monaco, Ferri (44' st. Ferroni) - Gadda (37' st. Teleku)- Centonze (36' st. Correnti), Gordini, Dejai, Diallo - El Shazly (20' st. Mascanzoni). A disp.: Ferretti, Succi, Farinelli, Bakalets. All.: Nordi.



ARBITRO: Sapio di Cesena

RETI: 13' pt. Maggioli, 23' st. Piazze

AMMONITI: Diallo, Ferri, Piazze, Derjai, Felloni

RIMINI Il Rimini riprende la sua marcia verso la D, superando la Comacchiese al Neri. Massimo Gadda, oggi squalificato, rimodella la squadra con il 3-4-3, con Carlini e Moricoli esterni di centrocampo. In avvio un brivido: al 10' Gadda, figlio del mister biancorosso, pennella su punizione per Temporin, il colpo di testa esalta i riflessi di Roberto. La gara si decide sui calci piazzati: tre minuti dopo Carlini pennella da calcio d'angolo e Maggioli di testa batte il portiere Campi. Il Rimini sfiora il raddoppio al 26' con una splendida imbucata di Cicarevic per Moricoli, che viene stoppato dall'uscita di Campi. Nel finale di tempo i biancorossi tornano al 4-3-3, con Carlini mezzala, mentre la Comacchiese prova a farsi vedere dalle parti di Roberto, ma senza pungere. Al 45' Cicarevic ci prova da fuori area, palla alta. A inizio ripresa protesta la squadra di casa per un mani in area di Diallo su cross di Moricoli. Ci riprova il Rimini al 57', ma il tiro di Cicarevic è a lato. Al 62' altro mani sospetto in area comacchiese, dopo un colpo di testa di Cicarevic. Si gioca a una porta sola e al 68' Piazze firma il raddoppio con un perfetto diagonale di destro su assist di Magnanini. Nella parte finale i ragazzi di Massimo Gadda gestiscono e al fischio finale si trovano a +10 sul Castenaso, fermato sul pari dal Massa Lombarda.

"Nel primo tempo abbiamo fatto un po' più fatica a trovare le giocate, ma nel complesso abbiamo fatto una buona gara. Nella ripresa ci abbiamo messo più intensità e qualità", commenta Paolo Sciaccaluga, oggi sostituto di Gadda in panchina.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Sciaccaluga (vice all. Rimini)

Paolo Sciaccaluga PH Gilberto Poggi

La classifica

Rimini 39, Castenaso 29, Imolese 28, Fratta Terme e Massa Lombarda 26; Sanpaimola e Savignanese 25, Valsanterno 24, Comacchiese 19, Sammaurese 18, Novafeltria 17, Osteria Grande, Russi, Medicina Fossatone, Pietracuta 16; Futball Cava Ronco Forlì e Santarcangelo 7, San Marino -11 (Sammaurese 6 punti di penalizzazione, San Marino 13).