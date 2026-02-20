Rimini, ripresi i lavori al Parco del Mare tra Marebello e Rivazzurra

Oggetto dell'intervento i giardini Gentileschi

Sono ripresi in questi giorni gli interventi che interessano alcune porzioni del tratto 7 del Parco del Mare, che si estende tra Marebello e Rivazzurra. In particolare questa seconda fase di lavori si concentra sull’area dei giardini Artemisia Gentileschi, integrandosi quindi con l’adiacente cantiere del Piano di salvaguardia della Balneazione, che comprende la realizzazione di un importante presidio idraulico e un nuovo belvedere sul mare. Proprio in considerazione dell’avanzamento delle opere del Psbo, gli interventi di trasformazione urbana del Parco del Mare coinvolgeranno unicamente i tratti tra il bagno 120 e il 122 e tra lo stabilimento 128 e 130. "Il programma di opere prevede il completamento di quanto avviato lo scorso anno, dando quindi continuità all’ormai caratteristica passeggiata in deck, ai percorsi ciclabile e pedonale e alle aree verdi. Con l’avanzamento dei lavori, saranno via via aperti varchi e porzioni di parco, per rendere progressivamente accessibile e fruibile l’area man mano che si completeranno le opere", evidenzia l'amministrazione comunale.