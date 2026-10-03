Santarcangelo, riqualificati tre parchi: nuovi giochi e arredi nelle aree verdi

Investimento da quasi 30mila euro per via Falcone, Alberti e Terranova. Sostituiti giochi, panchine e cestini e installati nuovi elementi in plastica riciclata

Si sono recentemente conclusi a Santarcangelo i lavori di riqualificazione dei tre parchi di via Falcone, Alberti e Terranova con un investimento di quasi 30mila euro per la sostituzione dei giochi e dell’arredo urbano.

Nelle tre aree verdi sono state installate di tre nuove torri con scivolo e di giochi a molla e sostituiti i cestini, mentre in via Falcone e Alberti le doghe usurate delle panchine e dei tavoli presenti sono state rimosse e sostituite con nuove doghe in plastica riciclata. Nelle altalene presenti, sono infine stati installati i seggiolini a gabbia in sostituzione di quelli ammalorati.

“Negli ultimi due anni abbiamo investito ingenti risorse economiche e impegnato i tecnici comunali nella progettazione e nella realizzazione di importanti interventi nei parchi della città, per la sostituzione o la manutenzione dei giochi e dell’arredo urbano, nonché per la piantumazione di nuovi alberi”, dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni.

“Quelli in via Terranova, Falcone e Alberti sono infatti solo gli ultimi di una serie di lavori di manutenzione e riqualificazione che hanno interessato tra gli ultimi il parco Spina, di via Marino della Pasqua intitolato a Teresa Mattei, di San Vito dedicato a Teresa Noce, dei due nidi d’infanzia comunali e proseguiranno nei prossimi anni in altre aree verdi, sia pubbliche che degli istituti scolastici. Al tempo stesso, l’Amministrazione comunale ha aumentato le risorse per i passaggi del taglio dell’erba e delle potature degli alberi con l’obiettivo di rendere fruibili le aree verdi nelle stagioni più frequentate”, conclude la vice sindaca Mussoni.